Desde a preparação do seu novo sistema Philips Zoom aos seus materiais de marketing, o nosso portal de formação online tem tudo aquilo de que necessita para instruir e formar o seu pessoal. Tutoriais guiam-no por cada passo do tratamento e incluem questionários intermédios à medida que avança para a certificação Philips Zoom. O portal está disponível 24 horas por dia, para poder fazer as formações quando for mais conveniente para si.

