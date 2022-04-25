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Liberte ainda mais a sua imaginação
Sem limites. Sem barreiras. A Philips Linha L série 7000 é uma solução de sinalização LED que oferece infinitas possibilidades de formas e tamanhos. A ligação perfeita e as várias opções de tamanho permitem uma apresentação verdadeiramente única de qualquer dimensão para resultados perfeitos.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Os suportes de montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Estes itens opcionais estão disponíveis para montagem em LED plano, curvo convexo (177,5/175/172,5 graus) e cantos em forma de L de 90 graus.
O revestimento resistente ao pó, sujidade, fungos e humidade protege este produto e permite uma manutenção mais fácil. Inclui classificação IP30 e certificação contra entrada de líquidos para menor probabilidade de curto-circuito devido a pó e corrosão.
Combine cada painéis LED de diferentes tamanhos da Philips Linha L série 7000 para formar um único ecrã de qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento flexíveis e dinâmicos garantem um ajuste perfeito em qualquer circunstância, resultando numa superfície de visualização suave e perfeita. Para maior comodidade e eficiência, cada painel LED dispõe de aberturas em cada lado para permitir uma ligação versátil de fios entre painéis LED e qualquer ligação de entrada externa. Pode abrir as aberturas nas partes superior e inferior do painel LED, caso apenas seja possível aceder através da parte superior ou da parte inferior do painel.
Os ecrãs LED profissionais Philips utilizam LED de alto desempenho, que são testados exaustivamente, energeticamente eficientes e económicos. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente no consumo de energia.
Todos os painéis LED da Philips Linha L são calibrados na nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isto significa que não há necessidade de mais calibração no local, o que resulta em instalações mais rápidas. Estão disponíveis ficheiros de calibração e de configuração para garantir uma manutenção rápida.
O design retardador de chamas abranda a propagação de chamas em caso de incêndio e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel LED em caso de incêndio. Testado e certificado de acordo com as certificações de segurança contra incêndios (Fire Safety Certifications).
Os painéis LED da Philips Linha L série 7000 têm uma altura de 25 cm e estão disponíveis com larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Estes ecrãs estão prontos para serem instalados em qualquer forma horizontal sem limitações de tamanho. Também disponível com cantos biselados para formar designs curvos em formas convexas e côncavas.
Crie ecrãs sem moldura de qualquer forma, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis LED profissionais da Philips significa que pode adaptar-se a qualquer espaço. Construa instalações vastas e envolventes ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente ecrãs que fluem facilmente em redor de portas e outras aberturas. Mesmo os ecrãs de cantos e curvos tornam-se fáceis de criar com a nova série 7000 da Philips.
Consiga perfeição com precisão. O Active Health Monitoring torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item exato de falha e localização. Ao utilizar este software que funciona em tempo real, tanto online como offline, a substituição da peça relevante torna-se um processo eficiente e uma necessidade para proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.
O seu ecrã LED profissional Philips inclui cabos traseiros integrados para manter os cabos de dados e de alimentação organizados. Também é possível ligar os painéis de visores em cadeia, tanto para alimentação como para dados, permitindo minimizar a confusão de cabos e acelerar a instalação.
Imagem/Visualização
Conveniência
Alimentação elétrica
Condições de funcionamento
Caixa
Módulo
Acessórios
Diversos
Dados da embalagem
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