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Liberte ainda mais a sua imaginação
Sem limites. Sem barreiras. A Philips Linha L série 7000 é uma solução de sinalização LED que oferece infinitas possibilidades de formas e tamanhos. A ligação perfeita e as várias opções de tamanho permitem uma apresentação verdadeiramente única de qualquer dimensão para resultados perfeitos.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Os painéis LED da Philips Linha L série 7000 têm uma altura de 25 cm e estão disponíveis com larguras de 50 cm, 75 cm e 100 cm. Estes ecrãs estão prontos para serem instalados em qualquer forma horizontal sem limitações de tamanho. Também disponível com cantos biselados para formar designs curvos em formas convexas e côncavas.
Consiga perfeição com precisão. O Active Health Monitoring torna a manutenção rápida, simples e previsível, exibindo o item exato de falha e localização. Ao utilizar este software que funciona em tempo real, tanto online como offline, a substituição da peça relevante torna-se um processo eficiente e uma necessidade para proprietários de monitores com muitas localizações geográficas.
Todos os painéis LED da Philips Linha L são calibrados na nossa fábrica em circunstâncias perfeitas. Isto significa que não há necessidade de mais calibração no local, o que resulta em instalações mais rápidas. Estão disponíveis ficheiros de calibração e de configuração para garantir uma manutenção rápida.
Combine cada painéis LED de diferentes tamanhos da Philips Linha L série 7000 para formar um único ecrã de qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento flexíveis e dinâmicos garantem um ajuste perfeito em qualquer circunstância, resultando numa superfície de visualização suave e perfeita. Para maior comodidade e eficiência, cada painel LED dispõe de aberturas em cada lado para permitir uma ligação versátil de fios entre painéis LED e qualquer ligação de entrada externa. Pode abrir as aberturas nas partes superior e inferior do painel LED, caso apenas seja possível aceder através da parte superior ou da parte inferior do painel.
Crie ecrãs sem moldura de qualquer forma, tamanho ou resolução. O design modular dos painéis LED profissionais da Philips significa que pode adaptar-se a qualquer espaço. Construa instalações vastas e envolventes ou monte padrões intrigantes. Crie facilmente ecrãs que fluem facilmente em redor de portas e outras aberturas. Mesmo os ecrãs de cantos e curvos tornam-se fáceis de criar com a nova série 7000 da Philips.
O seu ecrã LED profissional Philips inclui cabos traseiros integrados para manter os cabos de dados e de alimentação organizados. Também é possível ligar os painéis de visores em cadeia, tanto para alimentação como para dados, permitindo minimizar a confusão de cabos e acelerar a instalação.
Os ecrãs LED profissionais Philips utilizam LED de alto desempenho, que são testados exaustivamente, energeticamente eficientes e económicos. Além disso, a tecnologia avançada permite que o monitor economize dinamicamente no consumo de energia.
O revestimento resistente ao pó, sujidade, fungos e humidade protege este produto e permite uma manutenção mais fácil. Inclui classificação IP30 e certificação contra entrada de líquidos para menor probabilidade de curto-circuito devido a pó e corrosão.
O design retardador de chamas abranda a propagação de chamas em caso de incêndio e ajuda a proteger a integridade estrutural do painel LED em caso de incêndio. Testado e certificado de acordo com a norma europeia B1 DIN4102, a norma britânica (BS476-7) e a norma norte-americana UL94.
Os suportes de montagem fácil patenteados tornam a instalação ainda mais rápida. Estes itens opcionais estão disponíveis para montagem em LED plano, curvo convexo (177,5/175/172,5 graus) e cantos em forma de L de 90 graus.
Imagem/Visualização
Conveniência
Alimentação elétrica
Condições de funcionamento
Caixa
Módulo
Acessórios
Diversos
Dados da embalagem
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