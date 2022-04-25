Ligação dinâmica ao painel

Combine cada painéis LED de diferentes tamanhos da Philips Linha L série 7000 para formar um único ecrã de qualquer forma e dimensão. Os pinos de alinhamento flexíveis e dinâmicos garantem um ajuste perfeito em qualquer circunstância, resultando numa superfície de visualização suave e perfeita. Para maior comodidade e eficiência, cada painel LED dispõe de aberturas em cada lado para permitir uma ligação versátil de fios entre painéis LED e qualquer ligação de entrada externa. Pode abrir as aberturas nas partes superior e inferior do painel LED, caso apenas seja possível aceder através da parte superior ou da parte inferior do painel.