Mantenha a visibilidade, dia e noite, com um ecrã Philips Profissional Full HD H-Line de elevada luminosidade. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para montras e locais luminosos – de museus a lojas.
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Ecrã de elevada luminosidade – 24 horas por dia.
55"
2500 cd/m²
Full HD
Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos
Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.
O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos
Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.
Obtenha a potência do processamento em Android com um módulo CRD50 opcional
Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).
Gestão remota do sistema através do CMND
Assuma o controlo da sua rede de ecrãs profissionais da Philips. O CMND permite-lhe realizar tarefas de gestão, atualização, manutenção e reprodução através de uma interface fácil de utilizar, desde a instalação à utilização diária.
Luminosidade elevada (2500 cd/m2). Adequado para utilização semiexterior
Crie um grande impacto em locais luminosos ou semiexteriores. Este ecrã de luminosidade ultraelevada de 2500 cd/m2 é perfeito para atrair atenções em áreas grandes e movimentadas, sujeitas a muita luz ambiente.
Especificações técnicas
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
139.7
cm
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
55
polegada
Rácio de visualização
16:9
Resolução do painel
1920x1080p
Espaçamento de píxeis
0,63 x 0,63 mm
Ótima resolução
1920 x 1080 @ 60 Hz
Luminosidade
2500
cd/m²
Cores do ecrã
16,7 milhões (8 bits)
Rácio de contraste (típico)
5000:1
Rácio de Contraste dinâmico
500.000:1
Tempo de resposta (típico)
6
ms
Ângulo de visão (horizontal)
178
graus
Ângulo de visão (vertical)
178
graus
Melhoramento de imagem
Redução de movimento 3/2 - 2/2
Filtro Digital 3D
Desentrelaçamento MA 3D
Melhoramento do contraste dinâmico
Desentrelaçamento movimento compensado
Varrimento progressivo
Tecnologia do painel
SVA
Conectividade
Saída áudio
Ficha de 3,5 mm
Entrada de vídeo
VGA (D-sub analógico)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Componente (BNC)
Composto (BNC)
HDMI (x2)
Entrada de áudio
Tomada de 3,5 mm
Áudio esquerda/direita (RCA)
Outras ligações
Saída CA
OPS
USB
Saída vídeo (saída Scart)
DisplayPort
DVI-I
Controlo externo
Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
RJ45
Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
Conveniência
Colocação
Horizontal
Vertical
Funções de proteção de ecrã
Mudança de pixéis, brilho reduzido
Controlo de teclado
Oculto
Bloqueável
Sinal do telecomando
Bloqueável
"Loop through" de sinal
RS232
"Loopthrough" IV
Facilidade de instalação
Smart Insert
Kit de alinhamento dos rebordos
Funções de poupança de energia
Smart Power
Outras funcionalidades
Pegas de transporte
Desempenho de imagem
Controlo de cor avançado
Controlável em rede
RS232
HDMI (um fio)
LAN (RJ45)
Som
Colunas incorporadas
2 x 10 W RMS
Alimentação elétrica
Alimentação elétrica
100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
Consumo (tipicamente)
368
W
Consumo de energia em modo de espera
< 0,5 W
Resolução suportada do ecrã
Formatos de computador
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formatos de vídeo
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensões
Largura do conjunto
1242,2
mm
Peso do produto
35,8
kg
Altura do conjunto
713
mm
Profundidade do conjunto
137,9
mm
Largura da Unidade (pol.)
48,9
polegada
Altura da Unidade (pol.)
28.1
polegada
Montagem na parede
400 x 400 mm, M6
Profundidade da Unidade (pol.)
5,43
polegada
Largura da moldura
15,6 mm
Peso do produto (lb)
78,94
lb
Largura do Smart Insert
100
mm
Altura do Smart Insert
200
mm
Condições de funcionamento
Altitude
0~ 3000 m
Limite de temperaturas (funcionamento)
0~ 40
°C
MTBF
50 000
hora(s)
Humidade relativa
20~80 (funcionamento), 5-95% (armazenamento)
%
Limite de temperaturas (armazenamento)
-20~ 60
°C
Aplicações multimédia
Reprodução de vídeo via USB
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Reprodução de imagem via USB
BMP
GIF
JPEG
JPG
Reprodução de áudio via USB
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Acessórios
Acessórios incluídos
Cabo de alimentação CA
Pilhas para telecomando
Manual de início rápido
Telecomando
Placas de alinhamento dos rebordos
Cabo RS232
Acessórios incluídos
Cabo para ligar em cadeia RS232
Acessórios opcionais
Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
Suporte para mesa
Diversos
Idiomas apresentados no ecrã
Inglês
Francês
Alemão
Italiano
Polaco
Russo
Espanhol
Turco
Chinês Simplificado
Chinês Tradicional
Árabe
Japonês
Português
Garantia
Garantia de 3 anos
Aprovações regulamentares
BSMI
CB
CE
FCC, Classe B
UL/cUL
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Outros itens na caixa
Cabo de alimentação CA
Pilhas para telecomando
Manual de início rápido
Telecomando
Placas de alinhamento dos rebordos
Cabo RS232
Acessórios opcionais: Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
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