Termos de pesquisa

  • Chame a atenção Chame a atenção Chame a atenção

    Signage Solutions Ecrã da linha H

    55BDL3002H/00

    Classificação geral / 5
    • Críticas Críticas

    Chame a atenção

    Mantenha a visibilidade, dia e noite, com um ecrã Philips Profissional Full HD H-Line de elevada luminosidade. O contraste e a nitidez impressionantes tornam este ecrã a solução perfeita para montras e locais luminosos – de museus a lojas.

    Ver todas as vantagens

    Signage Solutions Ecrã da linha H

    Produtos semelhantes

    Ver todos Série Linha H

    Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

    Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

    Preço do conjunto

    Skip this

    Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

    Chame a atenção

    Ecrã de elevada luminosidade – 24 horas por dia.

    • 55"
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

    CMND & Create. Desenvolva e apresente os seus próprios conteúdos

    Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

    Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    A ranhura OPS permite a integração em PC sem cabos

    Integre um PC com potência máxima ou um módulo CRD50 para Android diretamente no seu ecrã profissional da Philips. A ranhura OPS contém todas as ligações de que necessita para executar a sua solução, incluindo uma fonte de alimentação.

    Obtenha a potência do processamento em Android com um módulo CRD50 opcional

    Integre um System-on-Chip (SoC) para Android no seu ecrã profissional da Philips. O módulo CRD50 opcional é um dispositivo OPS que oferece potência de processamento em Android sem precisar de cabos. Basta ligar a uma ranhura OPS, que contém todas as ligações necessárias para executar o módulo (incluindo uma fonte de alimentação).

    Gestão remota do sistema através do CMND

    Assuma o controlo da sua rede de ecrãs profissionais da Philips. O CMND permite-lhe realizar tarefas de gestão, atualização, manutenção e reprodução através de uma interface fácil de utilizar, desde a instalação à utilização diária.

    Luminosidade elevada (2500 cd/m2). Adequado para utilização semiexterior

    Crie um grande impacto em locais luminosos ou semiexteriores. Este ecrã de luminosidade ultraelevada de 2500 cd/m2 é perfeito para atrair atenções em áreas grandes e movimentadas, sujeitas a muita luz ambiente.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      139.7  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      55  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      1920x1080p
      Espaçamento de píxeis
      0,63 x 0,63 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Luminosidade
      2500  cd/m²
      Cores do ecrã
      16,7 milhões (8 bits)
      Rácio de contraste (típico)
      5000:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      6  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Melhoramento de imagem
      • Redução de movimento 3/2 - 2/2
      • Filtro Digital 3D
      • Desentrelaçamento MA 3D
      • Melhoramento do contraste dinâmico
      • Desentrelaçamento movimento compensado
      • Varrimento progressivo
      Tecnologia do painel
      SVA

    • Conectividade

      Saída áudio
      Ficha de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • VGA (D-sub analógico)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Componente (BNC)
      • Composto (BNC)
      • HDMI (x2)
      Entrada de áudio
      • Tomada de 3,5 mm
      • Áudio esquerda/direita (RCA)
      Outras ligações
      • Saída CA
      • OPS
      • USB
      Saída vídeo (saída Scart)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Controlo externo
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
      • RJ45
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal
      • Vertical
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixéis, brilho reduzido
      Controlo de teclado
      • Oculto
      • Bloqueável
      Sinal do telecomando
      Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • RS232
      • "Loopthrough" IV
      Facilidade de instalação
      • Smart Insert
      • Kit de alinhamento dos rebordos
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Outras funcionalidades
      Pegas de transporte
      Desempenho de imagem
      Controlo de cor avançado
      Controlável em rede
      • RS232
      • HDMI (um fio)
      • LAN (RJ45)

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      368  W
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,5 W

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formatos de vídeo
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1242,2  mm
      Peso do produto
      35,8  kg
      Altura do conjunto
      713  mm
      Profundidade do conjunto
      137,9  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      48,9  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      28.1  polegada
      Montagem na parede
      400 x 400 mm, M6
      Profundidade da Unidade (pol.)
      5,43  polegada
      Largura da moldura
      15,6 mm
      Peso do produto (lb)
      78,94  lb
      Largura do Smart Insert
      100  mm
      Altura do Smart Insert
      200  mm

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humidade relativa
      20~80 (funcionamento), 5-95% (armazenamento)  %
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Cabo de alimentação CA
      • Pilhas para telecomando
      • Manual de início rápido
      • Telecomando
      • Placas de alinhamento dos rebordos
      • Cabo RS232
      Acessórios incluídos
      Cabo para ligar em cadeia RS232
      Acessórios opcionais
      • Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
      • Suporte para mesa

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polaco
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Chinês Simplificado
      • Chinês Tradicional
      • Árabe
      • Japonês
      • Português
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, Classe B
      • UL/cUL

    O que está na caixa?

    Outros itens na caixa

    • Cabo de alimentação CA
    • Pilhas para telecomando
    • Manual de início rápido
    • Telecomando
    • Placas de alinhamento dos rebordos
    • Cabo RS232
    • Acessórios opcionais: Sensor de movimento de luz de IV (CRD41)
    • Acessórios opcionais: Suporte para mesa
    Badge-D2C

    Obter assistência para este produto

    Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

    Produtos sugeridos

    Produtos vistos recentemente

    Críticas

    Seja o primeiro a avaliar este item

    Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.