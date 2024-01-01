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    Signage Solutions Ecrã linha Q

    65BDL3511Q/02

    Destaque-se

    Transmita informações e destaque-se com um ecrã profissional Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução fiável pode entrar rapidamente em ação assim que precisar.

    Signage Solutions Ecrã linha Q

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    Destaque-se

    Ecrã de configuração fácil que funciona 18 horas por dia.

    • 65"
    • Retroiluminação LED direta
    • Ultra HD
    Opere, monitorize e mantenha com o CMND & Control

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    Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.

    O FailOver garante que o conteúdo está sempre a ser reproduzido

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    Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

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    Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

    Leitor de multimédia integrado. Programe facilmente a reprodução de conteúdos USB

    Programe facilmente a reprodução de conteúdos através de USB. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      163.9  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      64.5  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      3840 x 2160
      Espaçamento de píxeis
      0,372 x 0,372 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosidade
      400  cd/m²
      Cores do ecrã
      1,07 mil milhões
      Rácio de contraste (típico)
      1200:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500 000:1
      Tempo de resposta (típico)
       8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Tecnologia do painel
      IPS
      Imagem clínica
      Predefinição de imagem D (compatível com a parte 14 da norma dicom)
      Neblina
      25%

    • Conectividade

      Saída áudio
      Ficha de 3,5 mm
      Entrada de vídeo
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      Entrada de áudio
      Tomada de 3,5 mm
      Controlo externo
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV
      • RJ45
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal (18/7)
      • Vertical (18/7)
      Matriz em mosaico
      Até 10 x 15
      Controlo de teclado
      • Oculto
      • Bloqueável
      Sinal do telecomando
      Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • RS232
      • "Loopthrough" IV
      Facilidade de instalação
      Smart Insert
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Controlável em rede
      • RS232
      • RJ45
      Ligar
      • Ligar com atraso
      • Estado ligado
      • Fonte de arranque
      Janela de início
      activar/desactivar logótipo da Philips

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      165  W
      Consumo (Máx.)
      220 W
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,5 W
      Funcionalidades de poupança de energia
      Smart Power
      Classe energética
      G

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1462,3  mm
      Peso do produto
       27,80  kg
      Altura do conjunto
      837,3  mm
      Profundidade do conjunto
      68,9 mm (D@suporte de parede)/89,9 mm (D@pega)  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      57,57  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      32.96  polegada
      Montagem na parede
      400 x 400 mm, M8
      Profundidade da Unidade (pol.)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  polegada
      Largura da moldura
      14,9 mm (moldura uniforme)
      Peso do produto (lb)
       61,29  lb

    • Condições de funcionamento

      Altitude
      0~ 3000 m
      Limite de temperaturas (funcionamento)
      0~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C
      Intervalos de humidade (em funcionamento) [HR]
      20 a 80% HR (sem condensação)
      Intervalos de humidade (em armazenamento) [HR]
      5 a 95% HR (sem condensação)

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • H.264
      • JPEG
      • MPEG
      • WMV3
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • WMA
      • MPEG
      • HEAAC

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • 1 cabo de sensor IV (1,8 m)
      • Logótipo da Philips (1)
      • Cabo de alimentação CA
      • Tampa do interruptor de CA
      • 1 guia de início rápido
      • Telecomando e pilhas AAA
      • 1 cabo para ligar em cadeia RS232
      • Parafuso e tampa para USB x1
      • 3 grampos para cabos

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Árabe
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Japonês
      • Polaco
      • Russo
      • Espanhol
      • Chinês Simplificado
      • Turco
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • FCC, Classe A
      • CB
      • BSMI
      • VCCI
      • CU
      • ETL
      • EMF
      • PSB

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