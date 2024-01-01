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Destaque-se
Transmita informações e destaque-se com um ecrã profissional Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução fiável pode entrar rapidamente em ação assim que precisar.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.
Programe facilmente a reprodução de conteúdos através de USB. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
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