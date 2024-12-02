Outros itens na caixa
- Cabo de alimentação CA
- Cabo RS232
- Telecomando
- Pilhas para telecomando
- Manual de início rápido
65BDL3550Q/00
Destaque-se
Transmita informações e destaque-se com um ecrã profissional Ultra HD Philips Q-Line. Esta solução fiável pode entrar rapidamente em ação assim que precisar.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Opere a sua rede de ecrãs através de uma ligação local (LAN). O CMND & Control permite-lhe realizar tarefas fundamentais, como controlar as entradas e monitorizar o estado dos ecrãs, quer esteja a controlar um ecrã ou 100.
Da sala de espera à sala de reuniões, nunca mostre um ecrã vazio. O FailOver permite que o seu ecrã profissional da Philips alterne automaticamente entre as entradas principal e secundária, garantindo que os conteúdos continuam a ser reproduzidos, mesmo se a fonte principal falhar. Basta definir uma lista de entradas alternativas para garantir que o seu negócio não fica às escuras.
Controle os seus conteúdos com o CMND & Create. A interface de arrastar e largar facilita a publicação dos seus próprios conteúdos, quer seja um quadro com os pratos do dia ou informações empresariais. Os modelos pré-carregados e os widgets integrados garantem que as suas imagens, textos e vídeos ficam disponíveis num instante.
Programe facilmente a reprodução de conteúdos através de USB. O seu ecrã profissional da Philips desativa o modo de espera para reproduzir os conteúdos pretendidos e, em seguida, ativa novamente o modo de espera após a reprodução.
Controle o seu ecrã através de uma ligação à Internet. Os televisores profissionais Philips com Android são otimizados para aplicações Android nativas e também pode instalar aplicações web diretamente no ecrã. Um novo sistema operativo Android 8 garante que mantém o software seguro e as especificações mais recentes durante mais tempo.
Ligação e controlo do seu conteúdo através da nuvem com o navegador HTML5 integrado. Com o navegador baseado no Chromium, conceba o seu conteúdo online e ligue um único ecrã ou a sua rede completa. Apresente conteúdo tanto em modo horizontal como vertical, com resolução Full HD. Basta ligar o ecrã à Internet utilizando o Wi-Fi ou com um cabo RJ45 e poderá desfrutar das listas de reprodução criadas por si.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Leitor interno
Acessórios
Diversos
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