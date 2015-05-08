Outros itens na caixa
- Cabo de alimentação CA
- Cabo RS232
- Cabo VGA
- Telecomando
- Pilhas para telecomando
- Guia do Utilizador em CD-ROM
- Manual de início rápido
BDL3230QL/00
Intensifique a sua experiência de sinalização
Proporciona imagens incrivelmente nítidas de uma forma mais ecológica. Desempenho e fiabilidade elevados, consumo de energia reduzido, ideal para projetos onde se procura a perfeição.
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O SmartControl permite-lhe controlar e gerir remotamente a sua rede de ecrãs através de RJ45 e RS232C. Efectue facilmente a sintonia fina de todas as definições do ecrã, incluindo resolução, luminosidade, contraste e clonagem das suas definições a partir de qualquer ponto da rede.
Um sistema de gestão de conteúdos gratuito e fácil de utilizar que funciona exclusivamente com os ecrãs das soluções de sinalização da Philips para gerir o seu conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS pode criar e programar o seu próprio conteúdo durante 24 horas por dia, todos os dias. Basta criar a sua rede, conceber o seu conteúdo, programar a sua lista de reprodução e está pronto para reproduzir!
Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.
Guardar e reproduzir conteúdos com a memória interna. Carregue os seus ficheiros multimédia para o ecrã e reproduza o conteúdo de imediato. Trabalhando em conjunto com o navegador interno, funciona ainda como um cartão de memória-cache, durante a transmissão de conteúdos online. Se a rede falhar, a memória interna transmite continuamente os conteúdos, reproduzindo uma versão em cache para assegurar que o seu conteúdo multimédia continua a fluir, mesmo quando não há ligação de rede.
Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.
A imagem D ajuda-o a analisar e diagnosticar imagens clínicas com um desempenho de visualização consistente e preciso. Para obter interpretações clínicas fiáveis, os nossos ecrãs profissionais são calibrados de fábrica para oferecer um desempenho de visualização padrão otimizado da escala de cinzentos. A imagem D ajuda-o para alcançar um nível de excelência em todos os aspetos dos cuidados de pacientes.
A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Imagem/Visualização
Conectividade
Conveniência
Som
Alimentação elétrica
Resolução suportada do ecrã
Dimensões
Condições de funcionamento
Aplicações multimédia
Acessórios
Diversos
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