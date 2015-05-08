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  • Intensifique a sua experiência de sinalização Intensifique a sua experiência de sinalização Intensifique a sua experiência de sinalização

    Signage Solutions Ecrã linha Q

    BDL3230QL/00

    Intensifique a sua experiência de sinalização

    Proporciona imagens incrivelmente nítidas de uma forma mais ecológica. Desempenho e fiabilidade elevados, consumo de energia reduzido, ideal para projetos onde se procura a perfeição.

    Signage Solutions Ecrã linha Q

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    Intensifique a sua experiência de sinalização

    com um desempenho inteligente inestimável

    • 32"
    • Retroiluminação LED direta
    • Full HD
    Gerir e controlar a sua rede remotamente via SmartControl

    Gerir e controlar a sua rede remotamente via SmartControl

    O SmartControl permite-lhe controlar e gerir remotamente a sua rede de ecrãs através de RJ45 e RS232C. Efectue facilmente a sintonia fina de todas as definições do ecrã, incluindo resolução, luminosidade, contraste e clonagem das suas definições a partir de qualquer ponto da rede.

    Gestão de conteúdos gratuita e fácil de utilizar com SmartCMS

    Gestão de conteúdos gratuita e fácil de utilizar com SmartCMS

    Um sistema de gestão de conteúdos gratuito e fácil de utilizar que funciona exclusivamente com os ecrãs das soluções de sinalização da Philips para gerir o seu conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS pode criar e programar o seu próprio conteúdo durante 24 horas por dia, todos os dias. Basta criar a sua rede, conceber o seu conteúdo, programar a sua lista de reprodução e está pronto para reproduzir!

    Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5

    Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5

    Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.

    Guardar e reproduzir conteúdos com a memória interna

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    Guardar e reproduzir conteúdos com a memória interna. Carregue os seus ficheiros multimédia para o ecrã e reproduza o conteúdo de imediato. Trabalhando em conjunto com o navegador interno, funciona ainda como um cartão de memória-cache, durante a transmissão de conteúdos online. Se a rede falhar, a memória interna transmite continuamente os conteúdos, reproduzindo uma versão em cache para assegurar que o seu conteúdo multimédia continua a fluir, mesmo quando não há ligação de rede.

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

    Mostrar imagens clínicas de forma consistente com imagem D

    Mostrar imagens clínicas de forma consistente com imagem D

    A imagem D ajuda-o a analisar e diagnosticar imagens clínicas com um desempenho de visualização consistente e preciso. Para obter interpretações clínicas fiáveis, os nossos ecrãs profissionais são calibrados de fábrica para oferecer um desempenho de visualização padrão otimizado da escala de cinzentos. A imagem D ajuda-o para alcançar um nível de excelência em todos os aspetos dos cuidados de pacientes.

    SmartPower para poupar energia

    SmartPower para poupar energia

    A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

    Televisor LED Full HD para imagens brilhantes com um contraste incrível

    A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      80  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      31.5  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Resolução do painel
      1920x1080p
      Espaçamento de píxeis
      0,36375 x 0,36375 mm
      Ótima resolução
      1920 x 1080 a 60 Hz
      Luminosidade
      350  cd/m²
      Cores do ecrã
      16,7 milhões
      Rácio de contraste (típico)
      1400:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      8  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      DICOM
      Imagem D clínica

    • Conectividade

      Saída áudio
      Áudio esquerda/direita (RCA)
      Entrada de vídeo
      • DVI-D
      • HDMI
      • Componente (RCA)
      • Composto (RCA)
      • VGA (D-sub analógico)
      Entrada de áudio
      • Tomada de 3,5 mm
      • Áudio esquerda/direita (RCA)
      Outras ligações
      USB
      Controlo externo
      • RJ45
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
      • Tomada de 3,5 mm (entrada/saída) IV

    • Conveniência

      Matriz em mosaico
      Até 15 x 15
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixel
      Controlo de teclado
      • Bloqueável
      • Oculto
      "Loop through" de sinal
      • RS232
      • "Loopthrough" IV
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Controlável em rede
      • RS232
      • RJ45
      • Um cabo (HDMI-CEC)
      Memória
      • Acesso a memória interna
      • 8 GB eMMC
      Ligar
      • Ligar com atraso
      • Estado ligado
      • Activar na LAN
      Janela de início
      activar/desactivar logótipo da Philips

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      CA 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      57  W
      Consumo de energia em modo de espera
      <0,5 W

    • Resolução suportada do ecrã

      Formatos de computador
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formatos de vídeo
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      726,5  mm
      Peso do produto
      5,20  kg
      Altura do conjunto
      425,4  mm
      Profundidade do conjunto
      63,6  mm
      Largura da Unidade (pol.)
      28,6  polegada
      Altura da Unidade (pol.)
      16.75  polegada
      Montagem na parede
      100x100 mm, 200x200 mm, M4
      Profundidade da Unidade (pol.)
      2,5  polegada
      Largura da moldura
      11,9 (sup./dir./esq.) / 17,2 (inf.) mm
      Peso do produto (lb)
      14,74  lb

    • Condições de funcionamento

      Limite de temperaturas (funcionamento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humidade relativa
      20~ 80  %
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C

    • Aplicações multimédia

      Reprodução de vídeo via USB
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • Xvid
      Reprodução de imagem via USB
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Reprodução de áudio via USB
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Cabo de alimentação CA
      • Cabo RS232
      • Cabo VGA
      • Telecomando
      • Pilhas para telecomando
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Manual de início rápido

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polaco
      • Turco
      • Russo
      • Chinês Simplificado
      • Espanhol
      • Chinês Tradicional
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

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    Outros itens na caixa

    • Cabo de alimentação CA
    • Cabo RS232
    • Cabo VGA
    • Telecomando
    • Pilhas para telecomando
    • Guia do Utilizador em CD-ROM
    • Manual de início rápido
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