Gestão de conteúdos gratuita e fácil de utilizar com SmartCMS

Um sistema de gestão de conteúdos gratuito e fácil de utilizar que funciona exclusivamente com os ecrãs das soluções de sinalização da Philips para gerir o seu conteúdo de sinalização digital. Com o SmartCMS pode criar e programar o seu próprio conteúdo durante 24 horas por dia, todos os dias. Basta criar a sua rede, conceber o seu conteúdo, programar a sua lista de reprodução e está pronto para reproduzir!