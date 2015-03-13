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  • Cative o seu público Cative o seu público Cative o seu público

    Signage Solutions Ecrã da linha U

    BDL8470EU/00

    Cative o seu público

    Experiencie os seus conteúdos de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã convencional. Este ecrã de grandes dimensões de 84" fornece 3840 x 2160 pixéis tão requintados e tão realistas, que oferecem uma janela para um novo mundo

    Signage Solutions Ecrã da linha U

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    Cative o seu público

    Com experiência em ecrãs de grandes dimensões

    • 84"
    • Retroiluminação LED nos rebordos
    • Ultra HD
    Gerir e controlar a sua rede remotamente via SmartControl

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    O SmartControl permite-lhe controlar e gerir remotamente a sua rede de ecrãs através de RJ45 e RS232C. Efectue facilmente a sintonia fina de todas as definições do ecrã, incluindo resolução, luminosidade, contraste e clonagem das suas definições a partir de qualquer ponto da rede.

    Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver

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    Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece proteção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver ativa-se automaticamente quando a entrada primária falha. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção imediata.

    SmartPower para poupar energia

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    A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.

    Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana

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    Visto que o mundo dos negócios nunca para, os nossos ecrãs de sinalização foram concebidos para funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitando os componentes superiores para assegurar um nível de qualidade superior, pode contar com esta gama de modelos para uma fiabilidade total durante todo o dia e toda a noite.

    Ranhura OPS opcional para criar uma solução completa

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    Transforme o ecrã numa solução de sinalização digital completa e crie uma rede de ecrãs que está interligada e é inteligente e segura. A Open Pluggable Specification (OPS) é uma ranhura conforme uma norma da indústria, a que pode ligar um leitor de multimédia conforme a norma OPS. Esta solução sem cabo permite-lhe instalar, utilizar ou guardar o seu hardware sempre que precisar.

    Reproduza conteúdo a partir de 4 entradas separadas com QuadViewer

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    Seja mais flexível com o espaço no ecrã. Com capacidade para reproduzir conteúdo de até quatro entradas separadas, todas num único ecrã. O QuadViewer é ideal para salas de controlo, ambientes empresariais e salas de reuniões.

    Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5

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    Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer

    Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.

    4K Ultra HD: resolução nunca antes vista

    Veja as suas soluções de sinalização de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã Full HD convencional. 3840 x 2160 pixéis proporcionam uma imagem tão requintada, tão realista, que oferece uma janela para um novo mundo.

    Funcionamento no modo Retrato

    Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.

    Especificações técnicas

    • Imagem/Visualização

      Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
      213.5  cm
      Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
      84  polegada
      Rácio de visualização
      16:9
      Espaçamento de píxeis
      0,4845 x 0,4845 mm
      Ótima resolução
      3840 x 2160 a 60 Hz
      Luminosidade
      500  cd/m²
      Cores do ecrã
      1073 M
      Rácio de contraste (típico)
      1400:1
      Rácio de Contraste dinâmico
      500.000:1
      Tempo de resposta (típico)
      12  ms
      Ângulo de visão (horizontal)
      178  graus
      Ângulo de visão (vertical)
      178  graus
      Melhoramento de imagem
      • Redução de movimento 3/2 - 2/2
      • Filtro Digital 3D
      • Desentrelaçamento MA 3D
      • Melhoramento do contraste dinâmico
      • Desentrelaçamento movimento compensado
      • Varrimento progressivo
      Tecnologia do painel
      IPS

    • Conectividade

      Saída áudio
      • Ficha de 3,5 mm
      • Conector do altifalante externo
      Entrada de vídeo
      • VGA (D-sub analógico)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Composto (BNC)
      • Componente (BNC)
      Entrada de áudio
      Tomada de 3,5 mm
      Outras ligações
      • USB
      • OPS
      Saída vídeo (saída Scart)
      DisplayPort
      Controlo externo
      • Tomada de 2,5 mm (entrada/saída) RS232C
      • RJ45

    • Conveniência

      Colocação
      • Horizontal
      • Vertical
      Funções de proteção de ecrã
      Mudança de pixéis, brilho reduzido
      Controlo de teclado
      • Oculto
      • Bloqueável
      Sinal do telecomando
      Bloqueável
      "Loop through" de sinal
      • RS232
      • DisplayPort
      Facilidade de instalação
      Smart Insert
      Funções de poupança de energia
      Smart Power
      Outras funcionalidades
      Pegas de transporte
      Controlável em rede
      • RS232
      • HDMI (um fio)
      • LAN (RJ45)

    • Som

      Colunas incorporadas
      2 x 10 W RMS

    • Alimentação elétrica

      Alimentação elétrica
      100~ 240 V CA, 50~ 60 Hz
      Consumo (tipicamente)
      400  W
      Consumo de energia em modo de espera
      < 0,5 W

    • Dimensões

      Largura do conjunto
      1910,00  mm
      Peso do produto
      70  kg
      Altura do conjunto
      1102,00  mm
      Profundidade do conjunto
      77,80  mm
      Montagem na parede
      600 x 500 mm, M8
      Largura da moldura
      22,60 (dir./esq.), 25,60 (sup./inf.) mm
      Peso do produto (lb)
      154  lb

    • Condições de funcionamento

      Limite de temperaturas (funcionamento)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  hora(s)
      Humidade relativa
      20~ 80  %
      Limite de temperaturas (armazenamento)
      -20~ 60  °C

    • Acessórios

      Acessórios incluídos
      • Cabo de alimentação CA
      • Pilhas para telecomando
      • Manual de início rápido
      • Telecomando
      • Guia do Utilizador em CD-ROM
      • Cabo RS232
      • Cabo HDMI
      Acessórios opcionais
      • ColourCalibrationKit (CCK4602)
      • Receptor HDBaseT OPS (CRD25)

    • Diversos

      Idiomas apresentados no ecrã
      • Inglês
      • Francês
      • Alemão
      • Italiano
      • Polaco
      • Russo
      • Espanhol
      • Turco
      • Chinês Simplificado
      • Chinês Tradicional
      • Árabe
      • Japonês
      Garantia
      Garantia de 3 anos
      Aprovações regulamentares
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • ROHS
      • GOST
      • FCC, Classe A

    O que está na caixa?

    Outros itens na caixa

    • Cabo de alimentação CA
    • Pilhas para telecomando
    • Manual de início rápido
    • Telecomando
    • Guia do Utilizador em CD-ROM
    • Cabo RS232
    • Cabo HDMI
    • Acessórios opcionais: ColourCalibrationKit (CCK4602)
    • Acessórios opcionais: Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
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