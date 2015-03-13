Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver

Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece proteção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver ativa-se automaticamente quando a entrada primária falha. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção imediata.