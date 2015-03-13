Experiencie os seus conteúdos de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã convencional. Este ecrã de grandes dimensões de 84" fornece 3840 x 2160 pixéis tão requintados e tão realistas, que oferecem uma janela para um novo mundo
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Com experiência em ecrãs de grandes dimensões
84"
Retroiluminação LED nos rebordos
Ultra HD
Gerir e controlar a sua rede remotamente via SmartControl
O SmartControl permite-lhe controlar e gerir remotamente a sua rede de ecrãs através de RJ45 e RS232C. Efectue facilmente a sintonia fina de todas as definições do ecrã, incluindo resolução, luminosidade, contraste e clonagem das suas definições a partir de qualquer ponto da rede.
Mantenha o seu conteúdo em apresentação com o FailOver
Manter o seu conteúdo em apresentação é essencial para aplicações comerciais exigentes. Apesar de ser improvável que venha a enfrentar um desastre no seu conteúdo, o FailOver fornece proteção de conteúdos através de uma tecnologia revolucionária que reproduz no ecrã conteúdo em cópia de segurança no caso de uma falha do leitor de multimédia. O FailOver ativa-se automaticamente quando a entrada primária falha. Basta selecionar uma ligação de entrada primária e uma ligação de FailOver e está pronto para proteção imediata.
SmartPower para poupar energia
A intensidade da retroiluminação pode ser controlada e predefinida pelo sistema para reduzir o consumo de energia até 50%, o que permite poupar substancialmente nos custos relacionados com energia.
Concebido para funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana
Visto que o mundo dos negócios nunca para, os nossos ecrãs de sinalização foram concebidos para funcionar durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitando os componentes superiores para assegurar um nível de qualidade superior, pode contar com esta gama de modelos para uma fiabilidade total durante todo o dia e toda a noite.
Ranhura OPS opcional para criar uma solução completa
Transforme o ecrã numa solução de sinalização digital completa e crie uma rede de ecrãs que está interligada e é inteligente e segura. A Open Pluggable Specification (OPS) é uma ranhura conforme uma norma da indústria, a que pode ligar um leitor de multimédia conforme a norma OPS. Esta solução sem cabo permite-lhe instalar, utilizar ou guardar o seu hardware sempre que precisar.
Reproduza conteúdo a partir de 4 entradas separadas com QuadViewer
Seja mais flexível com o espaço no ecrã. Com capacidade para reproduzir conteúdo de até quatro entradas separadas, todas num único ecrã. O QuadViewer é ideal para salas de controlo, ambientes empresariais e salas de reuniões.
Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com HTML5
Ligue e controle o seu conteúdo através de uma nuvem com o navegador HTML5 integrado. Conceba o seu conteúdo de sinalização online e ligue-o a um ecrã ou à sua rede completa. Basta ligar um cabo de Internet RJ45 para a ligação de rede, ligue o ecrã ao respetivo endereço URL e está pronto para reproduzir o seu conteúdo baseado em nuvem.
Programe o que quiser, quando quiser com o SmartPlayer
Transforme o seu USB num verdadeiro dispositivo de sinalização digital económico. Basta guardar o seu conteúdo (vídeo, áudio, imagens) no seu USB e ligá-lo ao seu ecrã. Crie a sua lista de reprodução e programe o seu conteúdo através do menu no ecrã, e desfrute das listas de reprodução criadas por si a qualquer altura e em qualquer local.
4K Ultra HD: resolução nunca antes vista
Veja as suas soluções de sinalização de uma forma totalmente nova graças à resolução quatro vezes superior à de um ecrã Full HD convencional. 3840 x 2160 pixéis proporcionam uma imagem tão requintada, tão realista, que oferece uma janela para um novo mundo.
Funcionamento no modo Retrato
Este ecrã também pode ser montado de forma segura e fiável na posição vertical.
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