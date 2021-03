Philips vende a Domestic Appliances à Hillhouse Capital, uma empresa global de investimentos.

Amesterdão, Holanda – A Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA), um líder global em tecnologia associada à prestação de cuidados de saúde, anunciou hoje que assinou um contrato para a venda da Domestic Appliances, um líder mundial com 2,2 mil milhões de euros de vendas em 2020, em equipamentos de cozinha e café e tratamento de vestuário e do lar, à Hillhouse Capital, uma empresa global de investimentos especializada em ajudar empresas a atingir um crescimento sustentável a longo prazo através da inovação e capacitação digitais. Prevê-se que a operação fique concluída no terceiro trimestre de 2021, sujeita às condições habituais de processos desta natureza, incluindo as aprovações regulamentares pertinentes.

A Domestic Appliances foi avaliada em cerca de 3,7 mil milhões de euros para esta operação. Após a conclusão da operação, e deduzindo os impostos e os custos associados à operação, a Philips espera arrecadar cerca de 3 mil milhões de euros. Além disso, a Philips e a Domestic Appliances irão celebrar um contrato exclusivo de licença comercial para a utilização da marca Philips e de mais algumas marcas de eletrodomésticos da Philips, para o fabrico, venda e comercialização de produtos da Domestic Appliances em todo o mundo, durante um período de 15 anos, renovável e sujeito aos termos do contrato de licença comercial. Os pagamentos anuais ao longo deste período representam um valor atual líquido estimado de aproximadamente 0,7 mil milhões de euros, o que perfaz um valor negocial total de aproximadamente 4,4 mil milhões de euros. Na sequência do contrato celebrado, a Domestic Appliances será apresentada como uma operação descontinuada nas demonstrações financeiras da Philips a partir do primeiro trimestre de 2021.