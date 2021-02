Philips premiada por oferecer os sistemas de radiologia com melhor desempenho em 2020

Vantagens do DigitalDiagnost C90

Entre as vantagens desta sala está o atendimento confortável de mais pacientes por dia, reduzindo o tempo de espera, já que o tempo de diagnóstico é reduzido graças a ferramentas inovadoras que contribuem para um fluxo de trabalho mais eficiente. O Display/ecrã na ampola de RX da DigitalDiagnost C90, as configurações versáteis da sala e as tecnologias de automação de exames aliam-se para oferecer uma excelente produtividade.

Para além disso, as soluções fornecidas pela Philips no campo da radiologia digital oferecem uma interface de utilizador comum para todos os sistemas de radiologia digital, possibilitando que um profissional que operou qualquer um dos sistemas seja realocado para qualquer outra sala sem a necessidade de formação. Também é importante destacar as funções comuns do software e dos sistemas de servo assistência tanto para a aquisição quanto para o processamento das imagens que reduzem os tempos de aquisição e repetição de imagens.

Reconhecimento do display/ecrã na ampola de RX da DigitalDiagnost C90

Esta não é a primeira vez que a Philips é reconhecida na radiologia digital. O display/ecrã na ampola de RX da DigitalDiagnost C90 recebeu o Prémio iF Design 2019 em duas categorias: iF Product Design e iF Service Design / User Experience. Para além disso, o sistema também ganhou o Red Dot Award em 2019. O design da ampola, de última geração, tornou-se uma nova referência no campo da radiografia.

Como funciona o sistema de pontuação ServiceTrak?

Através de inquéritos, os profissionais avaliam o nível de satisfação com os fabricantes dos equipamentos, o desempenho do sistema e a manutenção recebida pelos seus equipamentos de imagem. As classificações variam numa escala de 10 pontos, em que 10 é "excelente" e 1 é "muito mau". O relatório é baseado na percentagem de respostas altamente satisfatórias (% HS) que são representadas por pontuações de 9 ou 10 nesta escala.

Os prémios ServiceTrak são atribuídos ao fabricante com a maior % HS em cada uma das três categorias, representando o melhor da indústria em satisfação do cliente, desempenho do sistema e serviço.