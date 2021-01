Acerca da Automechanika



A Automechanika Frankfurt é a principal feira comercial do mundo para a indústria de serviços automotivos. A feira é realizada desde 1971 de dois em dois anos, organizada pela Messe Frankfurt. O evento do 25.º aniversário terminou com um número recorde de cerca de 5000 expositores e um total de 135 000 visitantes oriundos de 184 países. A próximo feira será realizada de 14 a 18 de setembro de 2021, no recinto da Messe Frankfurt.