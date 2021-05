130 anos de inovação, colaboração, e responsabilidade social da Philips

Num mundo cada vez mais complexo e interligado, as grandes soluções de inovação no setor da saúde requerem igualmente cocriação por meio de parcerias e colaboração com os principais investigadores clínicos e prestadores de cuidados. A Philips colabora nomeadamente com as seguintes instituições, todas elas na vanguarda do setor:

A Philips estabelece igualmente parcerias estratégicas a longo prazo com hospitais e grupos hospitalares caracterizados por novos modelos de negócio que estão a substituir o padrão de transições pontuais por outro de relações permanentes, com o intuito de oferecer aos hospitais uma solução holística que satisfaça as suas necessidades clínicas, operacionais e de negócio. Por exemplo, com as seguintes instituições:

Klinikum Stuttgart Hospital (Estugarda, Alemanha) - uma parceria inovadora de 10 anos que tem como objetivo manter o hospital equipado com as mais modernas soluções de imagiologia de diagnóstico, informática e soluções de atendimento ligadas à rede.

Flevo Hospital (Almere, Holanda) - um acordo de parceria estratégica de 10 anos que tem como objetivo inovar e otimizar continuamente o atendimento dos pacientes na região de Almere, na Holanda.

Responsabilidade social

O reconhecimento da sua responsabilidade social por parte da Philips data já de 1932, ano em que começou a fazer o rastreio de tuberculose ao seu pessoal e, mais tarde, a toda a população de Eindhoven (a cidade holandesa onde a empresa foi fundada). Na década de 1990, a Philips ajudou a implementar pela primeira vez o programa nacional de rastreio do cancro da mama na Holanda.

Hoje em dia, os compromissos ambientais, sociais e de boa gestão empresarial (ASG) da empresa estão consagrados nas suas novas metas ASG a 5 anos e nos seus planos estratégicos. A Philips já é neutra em relação ao carbono nas suas operações e está prestes a reduzir ainda mais as suas emissões de CO 2 , em consonância com o limite de aquecimento global de 1,5 ° C e com o objetivo de obter 75% do seu consumo total de energia a partir de fontes renováveis. A empresa visa igualmente aumentar a receita proveniente de soluções de economia circular para 25% das vendas até 2025.

No âmbito do seu objetivo de melhorar a vida de 2,5 mil milhões de pessoas por ano em 2030, a Philips está empenhada em melhorar o acesso aos cuidados de saúde de 400 milhões de pessoas em comunidades carenciadas. Em conjugação com os principais parceiros estratégicos e com a Fundação Philips, a empresa está a possibilitar o atendimento em localidades com recursos limitados, por exemplo, disponibilizando soluções de ultrassom portátil a parteiras formadas em unidades de cuidados primários no Quénia e estabelecendo centros de cardiologia baseados em cidades regionais em todo o território indiano.

