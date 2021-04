Com os olhos postos no céu: de que forma a colaboração virtual poderá melhorar o acesso aos cuidados de saúde em todo o mundo

Um ecossistema de cuidados maternos digitalmente integrado permite que os médicos, parteiras e profissionais de saúde da comunidade partilhem dados de pacientes e consultem os seus colegas em modo virtual para fazerem diagnósticos remotos.

Por meio de uma simples aplicação móvel, as parteiras podem elaborar um perfil de saúde de mulheres grávidas, recolhendo dados de exames físicos em unidades de cuidados primários ou até na casa da futura mãe. Com base nestes dados é gerada uma pontuação de risco, que pode ajudar os prestadores de cuidados de saúde a identificar as mulheres que precisem de cuidados suplementares. Além disso, as mulheres grávidas podem participar nos seus próprios cuidados através de uma aplicação educativa que fornece indicações relacionadas com a gravidez. A aplicação também lhes permite rastrear dados como a contagem de pontapés ou movimentos fetais, sintomas de gravidez e medicação e partilhá-los com os prestadores de cuidados de saúde, proporcionando um quadro mais completo sobre a evolução da gravidez.

Através deste modelo baseado na nuvem (cloud), os obstetras e ginecologistas autorizados poderão observar pacientes a partir de qualquer local.

No Quénia, a Philips Foundation, juntamente com a Amref International University, da Amref Health Africa, tem vindo a testar esta tecnologia e, neste momento, está a trabalhar com o Aga Khan University Centre of Excellence in Women and Child Health ("Centro de Excelência em Saúde Materno-Infantil da Universidade Aga Khan"), para avaliar de forma mais sistemática o seu impacto nos resultados clínicos. As experiências iniciais são extremamente animadoras, mostrando como parteiras com formação adequada, em unidades de cuidados primários – com o apoio remoto apropriado –, podem desempenhar um papel fundamental em todo o processo de deteção precoce, diagnóstico e acompanhamento da gravidez e das complicações relacionadas com a mesma. Este processo apresenta uma vantagem adicional, pois todos os dados das pacientes são partilhados de forma digital, sem desperdício de papel, o que torna esta tecnologia igualmente mais ecológica. Todos os intervenientes saem beneficiados.