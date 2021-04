Philips integra ultrassom 3D com software inovador para avanço na vigilância de aneurismas da aorta abdominal

O padrão atual de tratamento para AAAs inclui ultrassom 2D e angiografia por tomografia computadorizada (CTA). Cada uma dessas modalidades tem as suas desvantagens, incluindo a variabilidade entre operadores com ultrassom 2D e a exposição do paciente a altos níveis de radiação e agentes de contraste nefrotóxicos com CTA.

Um estudo clínico recente revelou que a ecografia 3D para vigilância nativa de AAA tem excelente reprodutibilidade interoperador, superior à ultrassom 2D, apoiando o uso mais amplo de ultrassom 3D em programas de vigilância AAA padrão [2]. Foi demonstrado que a ecografia 3D estima o diâmetro e o volume de um AAA com reprodutibilidade aceitável e uma melhor concordância (em relação ao ultrassom 2D) com a TC [3]. Para além disso, o ultrassom 3D também demonstrou correlacionar-se significativamente melhor com a TC 3D do que o ultrassom 2D para avaliar o diâmetro máximo do saco residual pós-EVAR, com reprodutibilidade clinicamente aceitável [4].

Lançamento do Modelo de Aneurisma da Aorta aAbdominal (AAA) Philips no LINC 2021

A Philips vai estrear o modelo AAA no LINC (Leipzig Interventional Course) Summit, o primeiro curso de intervenção da Europa para especialistas vasculares, que acontecerá virtualmente de 25 a 29 de janeiro de 2021. Os participantes do LINC também são convidados a participar de um Simpósio sobre Aneurismas da Aorta, sexta-feira, 29 de janeiro às 12h30 CET, onde os médicos discutirão a mais elevada qualidade de atendimento em procedimentos EVAR complexos com técnicas de imagem avançadas, do planeamento ao acompanhamento. O simpósio contará com a participação do Prof. Henrik Sillesen, que abordará a melhoria da precisão da medição AAA usando inovadora moderação de volume ultrassom 3D e xMATRIX.

