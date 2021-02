Philips apresenta soluções integradas de radiologia assistida por IA no congresso RSNA 2020 

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) é uma empresa líder em tecnologias da saúde, centrada em melhorar a vida das pessoas e facilitar a obtenção contínua de melhores resultados na saúde, desde os hábitos saudáveis e a prevenção, ao diagnóstico, tratamento e cuidado no lar. A Philips faz uso da sua avançada tecnologia e dos seus profundos conhecimentos clínicos e do consumidor para oferecer soluções integradas. Com sede na Holanda, a companhia é líder em imagem diagnóstica, terapia guiada por imagem, monitorização e informática da saúde, assim como em saúde do consumidor e cuidado no lar. A Philips contabilizou vendas no âmbito do seu portefólio de tecnologias de saúde de 19.500 milhões em 2019 e emprega aproximadamente 80.000 pessoas, com operações comerciais e serviços em mais de 100 países. Todas as notícias de Philips encontram-se em Centro de notícias