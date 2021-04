Benefícios do Lumify em cardiologia: quatro case studies que demonstram as suas possibilidades

Paciente em paragem cardíaca

Um homem de 63 anos com histórico de diabetes foi encontrado caído no trabalho. O serviço de urgência que o atendeu constatou que o paciente estava apneico, cianótico e sem pulsação. Este chegou a um hospital em assistolia e a equipa de reanimação continuou a RCP. Isto foi possível devido à versatilidade e mobilidade que o Lumify oferece comparativamente ao uso do Sparq na reanimação. Como o médico refere, com Sparq ou qualquer outro sistema, “para alcançar o tórax do paciente, muitas vezes estamos muito longe do sistema para fazer ajustes úteis. Na realidade, às vezes ando às voltas durante uma reanimação. "

A portabilidade do Lumify permite que este se integre num ambiente de reanimação muito mais facilmente do que um sistema baseado em carrinho. Por outro lado, a qualidade da imagem e a interface do usuário do sistema Philips são suficientes para encontrar as causas da paragem cardíaca. Desta forma, durante uma reanimação, é possível minimizar as pausas nas compressões torácicas, ao mesmo tempo em que são fornecidas ao médico as informações de que este precisa.