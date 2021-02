Philips e MD Anderson colaboram para proporcionar tratamentos oncológicos personalizados e ensaios clínicos com base em indicadores genómicos  

Lisboa, 18 de junho de 2020 - A Royal Philips, líder mundial em tecnologias da saúde, e o Centro de Oncologia MD Anderson da Universidade do Texas lançam uma parceria com vista a fornecer, a oncologistas, terapia devidamente fundamentada e orientação para ensaios clínicos através das soluções de oncologia da Philips e do sistema Precision Oncology Decision Support (PODS) da MD Anderson. Esta colaboração permitirá que médicos de todo o mundo personalizem a terapia com base no perfil genómico, com o objetivo de melhorar o atendimento ao paciente.

A MD Anderson desenvolveu o sistema PODS como uma ferramenta baseada em provas científicas para facilitar a tomada de decisões terapêuticas. O sistema fornece informações clínicas, incluindo terapias aprovadas e ensaios clínicos, com base em alterações genéticas do tumor. Através das soluções Philips, os médicos recebem uma visão unificada das terapias e dos ensaios clínicos no contexto específico do tumor do paciente, ajudando-os a tomar uma decisão fundamentada para o tratamento.