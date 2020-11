Qualidade em RCP – uma diferença mensurável

A reanimação cardiopulmonar (RCP) tem um impacto direto nas hipóteses de sobrevivência de um paciente em paragem cardíaca. Ainda assim, a eficácia da RCP é frequentemente prejudicada pela ausência de procedimentos-padrão. Variações na ventilação e nas compressões torácicas podem significar a diferença entre a vida e a morte





A American Heart Association (AHA) desenvolveu diretrizes específicas relativas à reanimação, objetivando garantir o nível de qualidade da RCP. A Philips corresponde a esse compromisso com soluções que permitem dados mensuráveis que melhoram o desempenho da RCP.

Os nossos monitores e desfibrilhadores são equipados com a ferramenta de medição Q-CPR™. No momento de uma paragem cardíaca, registam e disponibilizam as informações vitais para melhorar a técnica de quem providencia o socorro e assim salvar mais vidas.

Diretrizes de RCP da American Heart Association, 2015



5 parâmetros para uma RCP mais eficaz

Profundidade de compressão: Pelo menos 5cm Taxa de ventilação: <10/minuto

Taxa de compressão: Pelo menos 100/minuto

Pleno recuo do peito Interrupções / tempos de paragem mínimos: <10 segundos por pausa



