Implementação de cuidados de desenvolvimento

É fundamental estabelecer uma ligação com crianças prematuras. Os bebés prematuros, que passam as suas primeiras semanas de vida na UCIN, precisam de cuidados altamente personalizados. É imprescindível disponibilizar cuidados seguros e eficientes de uma forma que respeite as suas necessidades fisiológicas e de desenvolvimento.

Disponibilizamos cuidados centrados na família e soluções baseadas no paciente orientados para as necessidades do bebé e da família desde a conceção; desde o útero, durante o processo de parto e, por fim, até à chegada ao lar.



O Modelo integrador de cuidados de desenvolvimento da Philips combina práticas recomendadas de eficácia comprovada com medições essenciais para facilitar as necessidades fisiológicas e de desenvolvimento de cada recém-nascido. Esta abordagem personalizada inclui programas educativos para a mãe e para a família.

