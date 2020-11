Tratando a doença pulmonar restritiva no lar

Os crescentes custos do atendimento de saúde estão levando instalações médicas a transferirem os pacientes mais rapidamente do hospital para o lar. As penalidades por readmissão hospitalar estão impulsionando um melhor atendimento no domicílio.



A boa notícia é que levar o paciente do hospital para o lar pode ter um impacto positivo profundo sobre sua atitude e saúde.



Soluções que tornam a ventilação menos invasiva e mais versátil podem melhorar ainda mais a qualidade de vida e da saúde. É por isso que estamos à procura de ideias que possam ajudar os paciente a obter maior benefício clínico enquanto usufruem de maior flexibilidade no domicílio.



Saiba mais sobre nossas soluções de ventilação em domicílio.