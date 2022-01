Um estudo da Philips de 2019 sobre 254 funcionários de radiologia em quatro países revelou que, enquanto os funcionários de radiologia consideram a comunicação com os pacientes extremamente importante para a satisfação no trabalho, na vida real, estas prioridades não se concretizam. Os inquiridos atribuíram ao "tempo de qualidade com os pacientes" uma classificação de importância de 4,3 em 5 relativamente à satisfação no trabalho, mas apenas 3 em 5 em relação ao trabalho atual.1



Num estudo semelhante sobre a experiência do paciente em imagiologia, a Philips aprendeu que os pacientes de imagiologia têm um forte desejo de interagir com os prestadores de cuidados que irão responder às suas preocupações antes e durante o procedimento.2 Na verdade, a capacidade de interagir com um técnico atento pode ajudar a atenuar o stress e a encorajar o cumprimento das instruções, duas coisas que podem afetar os resultados de imagiologia.