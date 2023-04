A nossa missão é eliminar a complexidade para melhorar a produtividade e organizar cuidados integrados em torno das pessoas – dos pacientes e dos prestadores de cuidados. Embora haja muitos desafios a superar, damos prioridade a quatro áreas de oportunidade: simplificação dos dados e recolha de informações, motivação de tratamentos e resultados melhorados, remoção do excesso de custos do sistema sempre que possível e, por último, dar aos pacientes e ao pessoal uma experiência melhor. Não é fácil, evidentemente, mas somos capazes e estamos empenhados. A nossa gama de produtos e soluções integrada, em conjunto com a nossa abordagem de consultoria prática e serviço premiado, ajudam os nossos clientes a avançarem em todas estas áreas hoje em dia.

Por exemplo, em áreas com elevada procura de cuidados de enfermagem, desenvolvemos ferramentas automatizadas que proporcionam uma visão abrangente do estado do paciente ao mesmo tempo que simplificam a documentação médica e utilizam melhor os recursos de pessoal. A solução IntelliVue Guardian com Early Warning System (EWS) engloba tecnologia inovadora com os nossos serviços clínicos suplementares que podem ajudar a orientar a adoção com planeamento, execução, formação do pessoal e suporte pós-implementação de gestão de mudanças.

Para ajudar os prestadores a prestarem os melhores cuidados no momento e no local certo, criámos um conjunto de novas soluções que reduzem as redundâncias e permitem fazer diagnósticos de uma forma mais rápida e menos invasiva. As tecnologias como o IQon Spectral CT podem ajudar os médicos a caracterizar uma lesão do fígado através da melhoria da visualização e a tecnologia de modelação 3D com inteligência anatómica do HeartModel simplifica a realização dos exames de ultrassons ao coração e reduz a variabilidade, apresentando informações críticas em segundos.

Acima de tudo, permanecemos focados na criação de soluções cuja prioridade máxima é o paciente. Os consumidores atuais de cuidados de saúde estão mais capacitados e exigentes do que nunca – e com todo o direito. Pagam, do seu próprio bolso, uma grande parte dos custos dos seus cuidados de saúde. Merecem uma experiência mais confortável e satisfatória, como o nosso Ambient Experience In-Bore MRI Suite. Com a solução Ambient Experience In-Bore Connect, os pacientes ficaram significativamente mais satisfeitos com os seus exames de RM.