VasoCT Ferramenta de intervenção

VasoCT é uma ferramenta avançada de intervencionista para ajudar neuroradiologists com tratamento de acidente vascular cerebral no laboratório de raios-x intervencionista. Ele ajuda a identificar e avaliar o tamanho e a extensão de uma oclusão no caso de um acidente vascular cerebral isquêmico.