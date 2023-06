Reduza os problemas de comunicação com o fluxo de trabalho Unify¹

A aquisição de imagens torna-se mais fácil com os auxiliares de navegação que seguem os princípios do fluxo de trabalho Unify. Este fluxo de trabalho permite o controlo e manuseamento intuitivos do Zenition 10, melhorando o trabalho de equipa. As funcionalidades do fluxo de trabalho Unify incluem o ClearGuide e a codificação por cores. Estas podem reduzir problemas de comunicação durante a aquisição de imagens para ajudar as equipas cirúrgicas a concentrarem-se no paciente em vez de em discussões técnicas. Com um design uniforme e controlos fáceis de utilizar, os operadores sentem-se rapidamente confortáveis ao utilizar o sistema.