DigitalDiagnost C90 da Philips

As salas DR topo de gama do DigitalDiagnost C901 da Philips são concebidas para satisfazer as necessidades de imagiologia de diagnóstico das instituições mais exigentes. Permitem-lhe ver, de forma confortável, mais pacientes por dia e reduzir o tempo de espera dos mesmos, ao diminuir o tempo de diagnóstico com ferramentas inovadoras que ajudam a impulsionar a eficiência do fluxo de trabalho. A câmara em tempo real na cabeça do tubo, as versáteis configurações da sala e as tecnologias de automatização de exames do DigitalDiagnost C90 ajudam a garantir um excelente fluxo de atendimento a pacientes.