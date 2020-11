O Ingenia Elition fornece uma qualidade de imagem excelente e realiza exames de RM até 50% mais rápidos¹. A rapidez da duração global do exame é alcançada ao melhorar o tempo de configuração do manuseamento do paciente na abertura com a configuração do paciente automaticamente orientada em combinação com acelerações em exames 2D e 3D. Além disso o Ingenia Elition oferece uma experiência audiovisual envolvente de forma a acalmar e orientar os pacientes durante os exames de RM.