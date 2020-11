1. Como transfiro a aplicação Lumify?

Pode transferir a aplicação Lumify na Google Play Store em https://play.google.com/store/apps/details?id=com.philips.hc.ultrasound.lumify.

2. Como instalo a aplicação Lumify?

A instalação da aplicação Lumify inicia automaticamente assim que a transferir da Google Play Store para o seu dispositivo inteligente. Em casos raros, as definições de segurança do seu dispositivo podem impedir a instalação da aplicação Lumify. Se isto acontecer, verifique as definições de segurança do dispositivo ou contacte o departamento de TI local para obter assistência.

3. Posso utilizar a aplicação Lumify com outros transdutores que não transdutores Lumify?

Não. A aplicação Lumify apenas funciona com transdutores Lumify. Se ligar um transdutor que não seja um transdutor Lumify ao seu dispositivo, a aplicação Lumify apenas funciona no modo de demonstração.

4. Como posso saber quando está disponível uma atualização para a aplicação Lumify?

Pode configurar o dispositivo de modo a atualizar as aplicações individualmente ou permitir que atualizem automaticamente. Se o seu dispositivo compatível com Lumify estiver configurado para atualizar automaticamente as aplicações, a aplicação Lumify será atualizada automaticamente quando estiver disponível uma atualização, salvo se a atualização incluir uma alteração das permissões. Nesse caso, receberá uma notificação para atualizar a aplicação Lumify. Se o seu dispositivo estiver configurado para atualizar individualmente as aplicações, pode obter a atualização Lumify mais recente na Google Play Store. Para obter mais informações, procure "atualizar aplicações" na secção de Ajuda do Google Play.

5. Posso transferir a minha aplicação Lumify para um novo dispositivo?

Sim. Transfira a aplicação Lumify da Google Play Store e instale-a no seu dispositivo, ligue o transdutor Lumify e siga os passos de registo. A aplicação Lumify não pode transferir dados dos pacientes entre dispositivos. Pode guardar os dados dos pacientes do dispositivo anterior numa rede partilhada, num repositório local, servidor DICOM ou armazenamento externo.

6. Posso utilizar qualquer cabo USB para ligar o transdutor ao meu dispositivo?

Não. O transdutor Lumify é um produto de grau médico e de elevada qualidade que requer um cabo especial para garantir que obtém o melhor desempenho do sistema Lumify. Apenas garantimos o desempenho do sistema Lumify conforme as especificações quando utilizar um cabo Lumify aprovado pela Philips com o transdutor.

7. O que acontece se utilizar um dispositivo inteligente que não esteja na lista de dispositivos compatíveis?

Esforçamo-nos por manter a lista de dispositivos compatíveis atualizada: www.philips.com/lumify-compatible-devices. Todos os dispositivos presentes na nossa lista de compatibilidade foram submetidos a testes rigorosos. Pedimos-lhe que escolha um dispositivo desta lista para garantir uma compatibilidade total.

8. Que dispositivos inteligentes são compatíveis com as soluções Lumify?

Pode encontrar uma lista de dispositivos inteligentes testados pela Philips e totalmente compatíveis com o transdutor e a aplicação Lumify aqui: www.philips.com/lumify-compatible-devices.

9. Como garanto a segurança dos dados que guardo no meu dispositivo compatível com soluções Lumify?

O sistema operativo Android e o fabricante do dispositivo disponibilizam métodos para proteger os dados presentes no dispositivo, tais como a encriptação dos dados e a utilização de palavras-passe de acesso. Recomendamos vivamente que consulte o departamento de segurança de TI local para garantir que o seu dispositivo cumpre os seus requisitos de segurança específicos.

10. O produto Lumify está em conformidade com o regulamento HIPAA?

A aplicação Lumify integra-se com as suas políticas de segurança e utiliza os protocolos de comunicação configurados pela sua instituição. O sistema operativo Android proporciona mecanismos de proteção como a encriptação e proteção com palavras-passe. Além disso, o sistema operativo Android também dispõe de mecanismos padrão no setor para proteger os dados em trânsito através de encriptação e autenticação de nível empresarial.

11. Como registo o meu novo produto Lumify?

É necessário ter acesso à Internet para registar o produto Lumify. Primeiro, ligue o dispositivo a uma rede celular ou sem fios. Em seguida, ligue o transdutor Lumify ao seu dispositivo e siga as instruções apresentadas na aplicação Lumify.

12. Posso ligar o transdutor Lumify a mais do que um dispositivo?

Sim. Pode utilizar o transdutor Lumify em quantos dispositivos entender. Para isso, tem de registar o transdutor sempre que o ligar a um novo dispositivo pela primeira vez. Após o registo inicial, pode utilizar o transdutor sem ser necessário efetuar novamente o registo.

13. Porque não consigo encontrar a aplicação Lumify na Google Play Store?

Se não conseguir encontrar a aplicação Lumify na Google Play Store, certifique-se de que o seu dispositivo e o sistema operativo Android cumprem os requisitos do sistema Lumify. Além disso, certifique-se de que está a aceder à Google Play Store num país em que a aplicação Lumify está disponível.

14. Como configuro o meu tablet para ter conectividade de rede?

Consulte a documentação fornecida com o seu dispositivo para obter instruções sobre como configurar a conectividade a uma rede celular ou sem fios.

15. Como transfiro imagens do meu dispositivo para uma localização de arquivo externa?

Pode exportar exames e imagens para um sistema PACS DICOM, uma rede partilhada ou um repositório local. Também pode enviar imagens por e-mail. As aplicações de e-mail suportadas incluem Gmail, K-9 Mail, Yahoo, Outlook e Inbox. Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Lumify em www.philips.com/lumify-manual.

16. Como elimino todos os dados de pacientes do meu dispositivo?

Para eliminar as informações de pacientes do Lumify, selecione Settings (Definições) e, em seguida, selecione Reset Database (Repor base de dados) em Patient Database (Base de dados de pacientes). Para eliminar todos os dados do dispositivo, reponha o dispositivo. Para obter instruções, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

17. Posso atualizar o sistema operativo do meu dispositivo?

Sim. A Philips testa ativamente a compatibilidade com a aplicação Lumify à medida que são lançadas novas versões do sistema operativo.

18. O que devo utilizar para limpar o transdutor Lumify?

Consulte as instruções de utilização do Lumify para obter uma lista de soluções de limpeza e desinfeção aprovadas.

19. Como limpo e desinfeto o dispositivo em que utilizo a aplicação Lumify?

É da sua responsabilidade limpar e desinfetar adequadamente o dispositivo em conformidade com as instruções do fabricante e com as políticas de limpeza e desinfeção de dispositivos médicos da sua instituição. Para obter mais informações, consulte a documentação fornecida com o dispositivo e as políticas da sua instituição relativamente à limpeza e desinfeção de dispositivos médicos.

20. Quais são as dimensões da aplicação Lumify?

A aplicação Lumify tem dimensões muito reduzidas: cerca de 30 MB, menos que um ficheiro MP3 normal.

21. Posso ligar o Lumify a um monitor externo?

Sim. Pode transmitir o ecrã do seu dispositivo Android para um monitor externo através de um dongle Chromecast. Para mais informações, visite https://support.google.com/chromecast/answer/2998456?hl=pt.

22. Existe alguma forma de ignorar as definições de suspensão Android e manter o dispositivo ligado continuamente enquanto a aplicação Lumify estiver ativa?

Existe uma aplicação Android designada "Stay Alive" que permite fazer isso. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.synetics.stay.alive&hl=pt

23. A solução Lumify suporta o protocolo de segurança Wi-Fi WPA-Enterprise?

Os dispositivos Android compatíveis suportam os protocolos de segurança Wi-Fi existentes, incluindo certificados de segurança. A lista de dispositivos compatíveis está disponível em www.philips.com/Lumify-Compatible-Devices.

24. Posso alterar a zona focal se tocar com o dedo no ecrã e a arrastar?

Não. O Lumify ajusta automaticamente o número e a posição das zonas focais com base na aplicação predefinida, na posição da caixa de cores e na profundidade.

25. Onde posso encontrar informações sobre a limpeza dos transdutores?

Consulte a secção "Cuidados com o transdutor" nas instruções de utilização do Lumify para saber como tratar do transdutor e obter uma lista de soluções de limpeza e desinfeção aprovadas.

26. O Lumify inclui Autoscan?

Sim. O Autoscan, por vezes designado ganho automático ou iSCAN em tempo real, ajusta o ganho de todas as linhas de cada imagem em tempo real e garante que é mantido o brilho geral da imagem. O Autoscan elimina a necessidade de ajustar a TGC (compensação do ganho em função do tempo).

27. Posso exportar imagens em formato de PC a partir do Lumify?

Sim. Pode enviar o exame por e-mail com as imagens em formato de PC ou exportar as imagens para um diretório local a partir do qual pode ligar o computador. Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Lumify.

28. Posso exportar imagens em formato DICOM a partir do Lumify?

Sim. Pode configurar um destino DICOM e exportar para um PACS DICOM. O seu departamento de TI pode fornecer as informações de rede necessárias para configurar o destino DICOM. Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Lumify.

29. Como configuro o Lumify para ter conectividade de rede?

Para obter informações sobre como ligar o dispositivo a uma rede sem fios, consulte as instruções de utilização do sistema de ultrassons Lumify em www.philips.com/lumify-manual.

30. Porque não consigo exportar exames para um PACS DICOM?

Siga estas instruções de resolução de problemas:

• Certifique-se de que o dispositivo tem uma ligação constante a uma rede celular ou sem fios. Para obter informações sobre como configurar a ligação do dispositivo a uma rede celular ou sem fios, consulte a documentação fornecida com o dispositivo.

• Teste a ligação ao PACS DICOM: selecione o destino de exportação e toque em Test (Testar). Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Lumify.

• Contacte o seu administrador de rede para garantir que as definições de destino DICOM do Lumify estão corretas. Para obter mais informações, consulte as instruções de utilização do Lumify.

31. Como capto uma imagem no modo M?

Para captar uma imagem no modo M, congele a imagem com o traçado do modo M pretendido e, em seguida, toque em Save Image (Guardar imagem). A imagem é adicionada à ficha do paciente conforme aparece no ecrã.