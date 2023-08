Bombas tira-leite que estimulam como o bebé

Estimulação tátil e padrões de sucção

Estudos sugerem que o REL é ativado muito mais rapidamente por bebés do que pelos padrões de sucção das bombas tira-leite convencionais. Esta informação inspirou a investigação sobre os efeitos da adição de um componente de compressão (tátil) ao design de uma bomba tira-leite. Estes estudos focaram principalmente a compressão mecânica e não a estimulação de recetores sensoriais. 12-14 A Philips Avent baseou o design da sua nova gama de bombas tira-leite nessa investigação, desenvolvendo a tecnologia Natural Motion, que combina a sucção com a estimulação tátil das tetinas através de compressão. Durante um ensaio clínico comunitário realizado nos Países Baixos em 2019, a Philips Avent reuniu conhecimentos fisiológicos sobre estimulação tátil e padrões de mamar do bebé. Os resultados oferecem uma prova clínica de que a bomba tira-leite elétrica Philips Avent recentemente desenvolvida é confortável e eficaz, e de que as mães alcançaram um fluxo de leite mais rápido com a Philips Avent do que com as bombas tira-leite convencionais apenas com sucção. A ejeção de leite levou apenas 46 segundos para ocorrer. Para além de aumentar a confiança das novas mães, um fluxo de leite mais rápido também reduz o tempo necessário de utilização da bomba, para que tenham mais tempo para desfrutar do seu novo filho.