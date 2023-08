O mamilo muda durante a extração do leite

Observações do alongamento do mamilo



Com base no conhecimento de que os mamilos se esticam substancialmente durante a extração, foram feitos vídeos durante a sucção e a utilização da bomba. Isto ajudou a fornecer informações claras sobre até que ponto os mamilos aumentam durante o seu estado esticado (±2 mm). As nossas descobertas? Em média, os mamilos aumentaram 9x em volume em comparação com o volume inicial. Ao aplicar vácuo, a maior parte do alongamento ocorreu no primeiro minuto de extração. Um alongamento relativamente pequeno ocorreu durante os minutos finais de utilização da bomba. A forma do alongamento depende principalmente da flexibilidade do tecido e não do tamanho do mamilo antes da extração.