Baixa produção de leite? Utilize bombas!

Sessões curtas ou longas



Há várias maneiras de as mães programarem as suas sessões de utilização da bomba. Em geral, a utilização da bomba deve ocorrer imediatamente após a amamentação, pelo menos uma vez por dia. Se isto não for possível, aguarde até utilizar a bomba após a amamentação seguinte; caso contrário, a mãe não terá leite suficiente para a próxima amamentação do bebé. As sessões podem variar entre 25 e 65 minutos, mas quanto menos tempo uma sessão demora, mais frequentemente as mães precisam de utilizar a bomba por dia. Uma única sessão longa por dia é a melhor opção. No entanto, se as mães não têm tempo para isso, devem manter uma série de sessões de utilização da bomba curtas. Por exemplo, 6 sessões curtas de 25 minutos por dia (utilização da bomba de 5 minutos, seguida de 5 minutos de descanso) ativarão os peitos com maior frequência, para melhores resultados.