Bactérias e intestino do bebé

Nos últimos anos, a ciência tem investigado os efeitos benéficos das bactérias comensais e probióticas no leite materno, especialmente porque afetam a saúde intestinal do bebé. Embora seja difícil cultivar algumas bactérias, os investigadores têm sido capazes de identificar várias centenas de espécies de bactérias no leite materno. Quando entram no intestino do bebé, as bactérias comensais do leite materno trabalham em conjunto para forçar a saída de agentes patogénicos, competindo com eles por nutrientes. Também produzem compostos antimicrobianos, evitam que os agentes patogénicos adiram ao revestimento intestinal e estimulam a produção de mucina intestinal. As espécies Lactobacillus do leite materno - um potencial probiótico - têm o poder de impedir que as bactérias adiram aos intestinos, ajudando a evitar que os bebés desenvolvam infeções como Shigella, Salmonella e E. coli. Alimentar todas essas boas bactérias do microbioma intestinal do bebé é o trabalho de mais de 200 tipos diferentes de oligossacáridos do leite humano (OLH), que são componentes que os lactentes não conseguem digerir. Os OLH não só funcionam como pré-bióticos, como também combatem as infeções, bloqueando a adesão dos agentes patogénicos ao revestimento intestinal. Os OLH podem até desempenhar um papel fundamental na prevenção de infeções respiratórias.