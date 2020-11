Suporte abrangente para um problema alarmante

O excesso de ruído ambiente em hospitais tornou-se uma preocupação significativa.



Os alarmes que não levam a ações concretas exercem pressão desnecessária sobre as equipas hospitalares, são fonte de fadiga e podem afetar a qualidade de atendimento a pacientes. A fadiga de alarme pode ter consequências dramáticas para os pacientes.



A fadiga de alarme foi identificada como o maior risco da tecnologia para organização de cuidados com a saúde¹.





Estamos cientes do problema e é por isso que ajudamos a redefinir os sistemas de gestão de alarme, através de alarmes específicos em tempo real e notificações, necessárias para acelerar a velocidade de resposta e intervenção precoce.



Com as nossas abrangentes soluções de gestão de alarme e serviços de consultoria, os profissionais de saúde podem obter a informação certa, no momento certo, para os cuidados adequados.



Saiba mais sobre as nossas Soluções de Gestão de Alarme