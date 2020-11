Maximizar seus recurso de UTI para reduzir custos e melhorar cuidados de pacientes críticos

Tecnologias de Telehealth podem ajudar, permitindo o monitoramento do paciente durante 24 horas com uma equipe limitada. Entretanto a tecnologia sozinha não é suficiente, pois nossas soluções gerais em tele-uti inlcuem também suporte clínico e processos comprovados para ajudar a maximazar as capacidades, reduzir custos e melhorar o atendimento ao paciente.



Hospitais precisam repensar a sua abordagem à gestão de população de pacientes. Não é sobre o número de médicos; trata-se de alavancar recursos para prestar atendimento consistente e de alta qualidade.



Saiba mais sobre soluções Telehealth para Cuidados Críticos