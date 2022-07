A 14 de junho de 2021, a Philips iniciou uma notificação de recolha voluntária* para determinados produtos de cuidados respiratórios e do sono para responder a potenciais riscos para a saúde relacionados com a espuma de atenuação do som de poliuretano à base de poliéster (PE-PUR) nesses dispositivos. Desde então, juntamente com laboratórios de testes certificados e outros especialistas qualificados de terceiros, a Philips Respironics tem vindo a realizar um programa de testes e investigação abrangentes sobre a espuma PE-PUR, para melhor avaliar e analisar os potenciais riscos para a saúde dos pacientes relacionados com a possível emissão de partículas da espuma degradada e determinados compostos orgânicos voláteis (COV). A Philips Respironics fornece agora uma atualização para parte deste programa de testes e investigação. Especificamente, esta atualização abrange. Os dispositivos DreamStation de primeira geração representam a maioria dos dispositivos afetados registados. Estão em curso testes adicionais.**A revisão desta avaliação por um painel médico externo e pela Philips Respironics determinou que,A atualização destes resultados destina-se a informar os prestadores de cuidados de saúde dos dados mais recentes, mas a orientação geral para pacientes e médicos na nota de segurança permanece a mesma neste momento.No momento em que a notificação de recolha foi emitida, a Philips Respironics baseou-se num conjunto de dados inicial e limitado e numa avaliação de riscos toxicológicos. Desde então, utilizando a orientação ISO 18562 , as avaliações toxicológicas de risco de COV foram realizadas por laboratórios de testes certificados e por um especialista qualificado de terceiros, com base nos testes iniciais e novos de COV realizados até à data. A Philips Respironics disponibilizou estes dados à FDA e a outras autoridades competentes, e encontra-se no processo de partilhar estes dados com os prestadores de cuidados de saúde e pacientes.É importante mencionar que os dispositivos DreamStation testados não foram expostos a limpeza com ozono, de acordo com as instruções de utilização. Além disso, esta nova avaliação limita-se à avaliação de COV para dispositivos DreamStation de primeira geração e não avalia os riscos de potenciais partículas de espuma, nem abrange outros dispositivos afetados pela recolha. Estão em curso análises de risco para a saúde adicionais.**Espera-se que os testes e análises abrangentes de partículas sejam concluídos no segundo trimestre de 2022, já que os protocolos de teste em conformidade com todos os padrões ISO relevantes, para todas as plataformas de produtos afetadas, requerem longos tempos de espera de vários meses. A Philips Respironics continuará a fornecer atualizações sobre os resultados destas avaliações.