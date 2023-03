Spectral CT

O novo Spectral CT 7500 da Philips, concebido para apoiar diagnósticos, proporciona exames cardíacos rápidos com uma excelente visualização de vasos coronários e agora camadas de informação espectral para cada exame. O detetor espectral permite que o Spectral CT 7500 seja o único sistema que irá adquirir dados cardíacos espectrais ao mesmo tempo e no mesmo local para todos os pacientes. Este sistema inteligente recente demonstrou uma redução de 34% no tempo de diagnóstico [3], uma redução de 25% nos exames repetidos e uma redução de 30% nos exames de seguimento [4] em comparação com TC convencional. O fluxo de trabalho espectral que poupa tempo está totalmente integrado, permitindo exames torácicos espectrais.



[3] Andersen, MB, Ebbesen, D, Thygesen, J, et al. impact of spectral body imaging in patients suspected for occult cancer: a prospective study of 503 patients. Eur Radiol (2020). Os resultados de estudos de caso não são preditivos de resultados noutros casos. Os resultados noutros casos podem variar. https://doi.org/10.1007/s00330-020-06878-7. [4] Analysis by CARTI Cancer Center in Little Rock Arkansas and University Hospitals of Cleveland. Os resultados de estudos de caso não são preditivos de resultados noutros casos. Os resultados noutros casos podem variar.