OmniWire



Fio-guia de pressão



O OmniWire combina um design exclusivo e robusto com núcleo sólido, com resultados comprovados por iFR e compatibilidade de corregisto de iFR, facilitando a utilização de fisiologia em casos complexos.¹,²,³ O novo núcleo distal de Nitinol melhora a durabilidade e a recuperação da forma. O núcleo sólido único melhora o binário e a navegabilidade. Bandas condutoras integradas para uma maior fiabilidade do sinal.

* Tenha em atenção que este produto pode não estar à venda no seu país. Para obter mais informações quanto à disponibilidade, consulte o apoio de vendas local.

1. Davies JE, et al., Use of the Instantaneous Wave-free Ratio or Fractional Flow Reserve in PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1824-1834.

2. Gotberg M, et al., iFR-SWEDEHEART Investigators. Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. N Engl J Med. 2017 May 11;376(19):1813-1823.

3. Comparisons to Verrata Plus. Data/report internally on file or internal company’s data on file. Verification Report, D000410086/A.