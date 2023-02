Diagnóstico integrado

Capacitar as pessoas por detrás dos dados.

A nossa visão vai além da imagem e da sua instalação hospitalar, para capacitar as pessoas por detrás dos dados. As capacidades digitais interoperáveis ajudam a facilitar e a simplificar as práticas médicas, apoiando diagnósticos precisos, colaboração interdepartamental e automatização dos conhecimentos clínicos.



Com a partilha de decisões e seleção de percursos, a sua equipa pode fornecer um diagnóstico preciso, para ajudar a tomar decisões cruciais ao longo de todo o percurso do paciente, melhorar a eficiência operacional e, em última análise, conduzir a uma maior qualidade dos cuidados de saúde.