Interface de utilizador Eleva fácil de utilizar

A interface de utilizador Eleva na cabeça do braço Eleva e no ponto de trabalho Eleva implementa soluções que simplificam o processo de exame. O paciente é identificado com informações obtidas a partir do SIR, enquanto as predefinições personalizadas e automatizadas são apresentadas no ecrã tátil fácil de utilizar. As predefinições podem ser selecionadas e ajustadas, incluindo dados do paciente, tipo de paciente, exposição, colimação, pré-visualização de imagens e muito mais. Quando as predefinições são utilizadas, a conclusão do exame é rápida, com apenas 3 cliques.