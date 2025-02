Imagiologia TEE de última geração

O transdutor xMatrix X8-2t proporciona imagiologia TEE de confiança e com qualidade de imagem excecional. O 3D em tempo real e o fluxo de cores 3D em tempo real, em conjunto com as funcionalidades mais recentes (tais como as imagens xPlane, Doppler e MultiVue), ajudam a realizar um diagnóstico com confiança, até nos casos mais complexos.