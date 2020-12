Fomente a colaboração entre a sua equipa de prestação de cuidados com informações práticas sobre os pacientes, enviadas diretamente para os seus smartphones, tablets ou PC. Efetue a monitorização e a gestão remotas de todos os seus pacientes com apneia do sono e problemas respiratórios através de um único sistema. Aumente a eficiência da sua equipa e simplifique o seu fluxo de trabalho para uma maior concentração nas prioridades clínicas mais prementes. Gira as suas atividades da forma que considerar mais apropriada, através da personalização de relatórios e alertas para o ajudar a identificar pacientes em risco e para lhes proporcionar cuidados atempados.