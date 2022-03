Fluxo de trabalho de leitura única e duplo-cego facilita adoção.

O software IntelliSpace PACS Mammography lhe auxilia a cumprir com os requisitos através de suporte a leituras únicas e dublo-cego. Para fluxos de trabalho de leitura única, um leitor determina a pontuação da imagem como positiva ou negativa, potencialmente com o suporte do CAD. Com a leitura duplo-cego, múltiplos leitores pontuam as imagens. Discrepâncias são sinalizadas e aparecem em uma lista para resolução.