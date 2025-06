CT 5300 Tomógrafo

O Philips CT 5300 tira partido da IA para novas capacidades clínicas e avanços no fluxo de trabalho, com ferramentas virtuais para colaboração em tempo real e serviços remotos para melhorar o desempenho e o tempo de atividade do sistema. Os aspetos deste sistema de alto desempenho são definidos por uma inteligência incrível, do início ao fim. Impulsione novos níveis de confiança com um sistema TC concebido para ajudar a ultrapassar os desafios atuais de imagiologia, capacitando a equipa e os cuidados aos pacientes. O fluxo de trabalho TC inteligente, um conjunto abrangente de recursos compatíveis com IA, proporciona precisão na dose, velocidade e qualidade de imagem numa vasta gama de aplicações, como cardíaca, bariátrica, de intervenção e trauma. Uma câmara ativada por IA para o posicionamento do paciente poupa tempo e melhora a precisão e consistência do posicionamento. Desfrute de valor para toda a vida através de serviços remotos com monitorização preditiva e a inovadora garantia "Tube for Life"¹.