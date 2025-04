Ingenia Ambition 1.5T X Destaque-se nos seus serviços de RM diários, sem hélio

Com base no novo íman BlueSeal completamente hermético e revolucionário, o Ingenia Ambition X permite-lhe usufruir de operações de RM sem hélio mais produtivas¹. O Ingenia Ambition X proporciona uma qualidade de imagem excelente, mesmo para pacientes tecnicamente difíceis, e realiza exames de RM até 50% mais rápidos² com acelerações Compressed SENSE para todas as anatomias em exames 2D e 3D. O tempo de exame global rápido é alcançado através da simplificação do manuseamento do paciente na abertura, com a configuração do paciente orientada sem contacto. Além disso, o Ingenia Ambition oferece uma experiência audiovisual envolvente para ajudar a acalmar os pacientes e orientá-los durante os exames de RM.