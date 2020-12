V60 Plus

O ventilador Philips V60 Plus* baseou-se nas nossas capacidade de excelência em ventilação não invasiva (VNI) para oferecer duas opções de terapia num só dispositivo, que integra VNI e terapia de alto fluxo (HFT). O V60 Plus melhora o fluxo de trabalho e a eficiência dos cuidados aos pacientes ao permitir aos médicos ajustar, de forma rápida e simples, as terapias dos pacientes cujas condições mudam constantemente.