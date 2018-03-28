Termos de pesquisa

Avalon FM30

Monitor fetal

Encontrar produtos semelhantes

Os monitores maternos e fetais Avalon FM são os primeiros e únicos da Philips a oferecer deteção automática de coincidência (verificação de canais cruzados) através do Smart Pulse, medindo as frequências cardíacas da mãe e do feto separadamente para aumentar a confiança no diagnóstico.

Contacte-nos
Características
Parâmetros fetais abrangentes
Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.
Ler mais
Parâmetros fetais abrangentes
Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.
Conetividade IntelliSpace Perinatal
Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ler mais
Conetividade IntelliSpace Perinatal
Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado
O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Ler mais
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Funcionalidades de fiabilidade
As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções
Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Ler mais
Funcionalidades de fiabilidade
As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Transdutores inteligentes
Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Ler mais
Transdutores inteligentes
Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Variedade de leituras
Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente
Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Ler mais
Variedade de leituras
Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Smart Pulse
Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência
O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Ler mais
Smart Pulse
Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Opção de ecrã tátil externo
Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade
O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.
Ler mais
Opção de ecrã tátil externo
Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.
  • Parâmetros fetais abrangentes
  • Conetividade IntelliSpace Perinatal
  • Ecrã multicolor grande e intuitivo
  • Funcionalidades de fiabilidade
Veja todos os recursos
Parâmetros fetais abrangentes
Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.
Ler mais
Parâmetros fetais abrangentes
Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações

Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.
Conetividade IntelliSpace Perinatal
Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos
O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ler mais
Conetividade IntelliSpace Perinatal
Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

Conetividade IntelliSpace Perinatal para cuidados contínuos

O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado
O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Ler mais
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor grande e intuitivo apresenta claramente o estado

O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Funcionalidades de fiabilidade
As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções
Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Ler mais
Funcionalidades de fiabilidade
As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

As funcionalidades de fiabilidade permitem um funcionamento sem interrupções

Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Transdutores inteligentes
Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Ler mais
Transdutores inteligentes
Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Transdutores inteligentes para um funcionamento simplificado

Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Variedade de leituras
Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente
Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Ler mais
Variedade de leituras
Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Smart Pulse
Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência
O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Ler mais
Smart Pulse
Smart Pulse para deteção automática de coincidência

Smart Pulse para deteção automática de coincidência

O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Opção de ecrã tátil externo
Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade
O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.
Ler mais
Opção de ecrã tátil externo
Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

Opção de ecrã tátil externo para flexibilidade

O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.

¿Busca
documentación
sobre nuestros
productos?

Busque aquí

¿Buscas nuestra
tienda online
de salud para profesionales?

¡Compra ya!

Documentação

Brochura (1)

Brochura

Brochura (1)

Brochura

Veja toda a documentação

Brochura (1)

Brochura

Especificações

Bateria
Bateria
Tempo de operação (opcional)
  • Até quatro hora(s)
Geral
Geral
Estágio de cuidados
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Materno-fetal
Formato de Ondas
Formato de Ondas
Não para uso diagnóstico
  • DECG, MECG
Parâmetros
Parâmetros
Parâmetros fetais externos
  • US/Toco
Capacidade de gêmeos
  • Padrão
Capacidade de Trigêmeos
  • Opcional
Parâmetros fetais internos
  • DECG, PIU
Tecnologia Smart Pulse
  • Padrão
Verificação de Canal Cruzado
  • Padrão
Perfil de movimento fetal
  • Padrão
Interfaces
Interfaces
Interfaces PS/2
  • Opcional
Interfaces
Interfaces
Sistema de interface (opcional)
  • Em série, LAN
Leituras
Leituras
Interpretação de sinais NST (opcional)
  • Até três frequências cardíacas do feto (FCF)
Timer NST
  • Padrão
Armazenagem de dados
Armazenagem de dados
Buffer de dados
  • Até um hora(s)
Peso
Peso
Peso sem opção de bateria
  • 5,1 kg/11,2 libras
Peso com opção de bateria
  • 5,3 kg/11,7 libras
Visor
Visor
Visor de tela de monitor
  • 16,51 cm/6,5 pol.
Operação de tela de toque
  • Padrão
Bateria
Bateria
Tempo de operação (opcional)
  • Até quatro hora(s)
Geral
Geral
Estágio de cuidados
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Materno-fetal
Veja todas as especificações
Bateria
Bateria
Tempo de operação (opcional)
  • Até quatro hora(s)
Geral
Geral
Estágio de cuidados
  • Intraparto
Tipo de paciente
  • Materno-fetal
Formato de Ondas
Formato de Ondas
Não para uso diagnóstico
  • DECG, MECG
Parâmetros
Parâmetros
Parâmetros fetais externos
  • US/Toco
Capacidade de gêmeos
  • Padrão
Capacidade de Trigêmeos
  • Opcional
Parâmetros fetais internos
  • DECG, PIU
Tecnologia Smart Pulse
  • Padrão
Verificação de Canal Cruzado
  • Padrão
Perfil de movimento fetal
  • Padrão
Interfaces
Interfaces
Interfaces PS/2
  • Opcional
Interfaces
Interfaces
Sistema de interface (opcional)
  • Em série, LAN
Leituras
Leituras
Interpretação de sinais NST (opcional)
  • Até três frequências cardíacas do feto (FCF)
Timer NST
  • Padrão
Armazenagem de dados
Armazenagem de dados
Buffer de dados
  • Até um hora(s)
Peso
Peso
Peso sem opção de bateria
  • 5,1 kg/11,2 libras
Peso com opção de bateria
  • 5,3 kg/11,7 libras
Visor
Visor
Visor de tela de monitor
  • 16,51 cm/6,5 pol.
Operação de tela de toque
  • Padrão

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

I understand

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.

É profissional de saúde?
Por favor, selecione a opção

Aviso:

A informação incluída nesta página destina-se exclusivamente a profissionais de saúde.

Validar Cancelar