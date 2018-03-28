Os monitores maternos e fetais Avalon FM são os primeiros e únicos da Philips a oferecer deteção automática de coincidência (verificação de canais cruzados) através do Smart Pulse, medindo as frequências cardíacas da mãe e do feto separadamente para aumentar a confiança no diagnóstico.
Parâmetros fetais abrangentes quando são necessárias mais informações
Para casos complexos, o monitor fetal Avalon FM30 oferece parâmetros fetais externos e internos. Estes incluem ultrassom, movimento fetal, frequência cardíaca do feto direta, Toco e pressão intrauterina, bem como frequência de pulsação materna e ECG, com Sp02 e pressão arterial opcionais.
Conetividade IntelliSpace Perinatal
O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Funcionalidades de fiabilidade
Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Transdutores inteligentes
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Variedade de leituras
Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Smart Pulse
O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Opção de ecrã tátil externo
O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.
Conetividade IntelliSpace Perinatal
O monitor fetal Avalon FM30 liga-se ao IntelliSpace Perinatal, o sistema de gestão de informações e vigilância obstétrica da Philips. Tal apoia os cuidados contínuos desde a primeira consulta pré-natal até ao parto, e consultas de pós-parto, recém-nascido, alta e acompanhamento pós-parto.
Ecrã multicolor grande e intuitivo
O ecrã multicolor luminoso tem valores numéricos e gráficos grandes para poder visualizar facilmente as ondas de ECG da mãe e do feto.
Funcionalidades de fiabilidade
Com a série Avalon FM, tem a confiança de um fluxo ininterrupto de informações. A bateria opcional permite uma monitorização contínua durante o transporte materno em instalações hospitalares. Também inclui uma memória de reserva e uma interface LAN, combinada com transdutores inteligentes e um ecrã tátil a cores.
Transdutores inteligentes
Os transdutores inteligentes têm reconhecimento automático e "LED finder" que reconhecem automaticamente o transdutor ligado. Quando o transdutor é ligado, o esquema do ecrã apresenta automaticamente os dados no formato correto. Isto simplifica o funcionamento para os profissionais de saúde.
Variedade de leituras
Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.
Smart Pulse
O Smart Pulse permite a verificação de vários canais. Compara continuamente todas as frequências cardíacas maternas e fetais, melhorando a confiança dos prestadores de cuidados no facto de que cada uma é medida separadamente.
Opção de ecrã tátil externo
O ecrã tátil externo opcional proporciona aos profissionais de saúde uma maior flexibilidade para colocar o monitor onde este possa ser facilmente visualizado por familiares e profissionais de saúde.
