Variedade de leituras para uma compreensão abrangente

Este monitor de pré-parto e intraparto fornece uma grande variedade de leituras. Estas incluem medição da frequência de pulsação materna separada, monitorização integrada da frequência de pulsação e da pressão arterial da mãe (opcional), monitorização externa das frequências cardíacas do feto, da atividade uterina e do movimento do feto, um vasto conjunto de parâmetros fetais internos, como a frequência cardíaca do feto e a pressão uterina, além da monitorização de SpO2 materna opcional.