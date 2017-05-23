Termos de pesquisa
O IntelliVue MX400 proporciona uma monitorização potente numa unidade altamente compacta e portátil. Permitindo consultar rapidamente as informações completas dos pacientes, este monitor pode marcar a diferença em ambientes onde vários pacientes e prioridades exigem a sua atenção.
9"-wide touchscreen helps you see it clearly and quickly
Ambient light adjustment for readability in virtually any environment
Connectivity options help you make the most of your EMR
Advanced Clinical Solutions to summarize and visualize data
Advanced options help fit monitoring around workflows
Portable design to monitor on the move
9"-wide touchscreen helps you see it clearly and quickly
Ambient light adjustment for readability in virtually any environment
Connectivity options help you make the most of your EMR
Advanced Clinical Solutions to summarize and visualize data
Advanced options help fit monitoring around workflows
Portable design to monitor on the move
O IntelliVue MX450 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
O IntelliVue MX500 combina poderoso monitoramento com portabilidade flexível em uma unidade compacta. Fornecendo abrangente informação do paciente à primeira vista, pode fazer uma real diferença quando vários pacientes e prioridades exigem atenção.
The IntelliVue MX550 pairs powerful bedside monitoring with the reassurance of a battery backup. Supplying comprehensive patient information at a glance, it can make a real difference when multiple patients and priorities need attention.
O IntelliVue MMX da Philips funciona com ou sem extensões MMS para adicionar medições a um monitor do paciente IntelliVue da Philips. Para a transferência do paciente, o MMX transfere os cabos, as definições, os dados demográficos, os dados de medição e as tendências do paciente de um monitor para o seguinte. Isto ajuda a reduzir os tempos de transição e a manter um registo médico consistente.
