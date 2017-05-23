MMX Multi-Measurement Module

O IntelliVue MMX da Philips funciona com ou sem extensões MMS para adicionar medições a um monitor do paciente IntelliVue da Philips. Para a transferência do paciente, o MMX transfere os cabos, as definições, os dados demográficos, os dados de medição e as tendências do paciente de um monitor para o seguinte. Isto ajuda a reduzir os tempos de transição e a manter um registo médico consistente.

