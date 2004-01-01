Concebido para fornecer nitidez e personalização em oncologia de radiação no local de tratamento, o Multimodality Simulation Workspace da Philips liga-se ao sistema PACS ou a dispositivos de imagens da Philips e não pertencentes à Philips para aceder a conjuntos de dados de imagens, incluindo TC, RM, PET e TC espectral. Fornece suporte independente do fornecedor para fusão e contorno de imagens multimodalidade de forma a ajudar os médicos a definir melhor o volume do tumor e os órgãos circundantes em risco.
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Solução centrada em tarefas e independente do fornecedor com navegação simples
O Multimodality Simulation Workspace pode ser iniciado de forma conveniente a partir de qualquer navegador da Web. A lista de pacientes moderna e baseada na Web inclui funções de pesquisa, ordenação e filtragem para simplificar a navegação e foi concebida para suportar vários locais de prática no mesmo painel. Num único portal, pode aceder a imagens e conjuntos de dados de modalidades de imagens, incluindo TC, RM, PET e TC espectral, independentemente do fornecedor.
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Espaço único para multimodalidade
Espaço único para fusão e contorno de imagens multimodalidade
O Multimodality Simulation Workspace tira partido da nossa experiência como empresa de modalidade de imagens para reunir imagens de TC, RM, PET e Spectral CT numa única plataforma. Fornece suporte integrado para uma variedade de tipos de imagens, incluindo RM oblíqua, mDixon, TC e RM sintéticas, TC espetral, SPR, PET/CT 4D, TC de feixe cónico e DICOM de 16 bits. A fusão de imagens multimodalidade através do registo ajustável e rígido, bem como através de um conjunto de ferramentas de segmentação inteligente, ajudam a melhorar a eficiência e a qualidade da simulação.
Espaço único para fusão e contorno de imagens multimodalidade
O Multimodality Simulation Workspace tira partido da nossa experiência como empresa de modalidade de imagens para reunir imagens de TC, RM, PET e Spectral CT numa única plataforma. Fornece suporte integrado para uma variedade de tipos de imagens, incluindo RM oblíqua, mDixon, TC e RM sintéticas, TC espetral, SPR, PET/CT 4D, TC de feixe cónico e DICOM de 16 bits. A fusão de imagens multimodalidade através do registo ajustável e rígido, bem como através de um conjunto de ferramentas de segmentação inteligente, ajudam a melhorar a eficiência e a qualidade da simulação.
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Novo horizonte para o contorno automático
Um novo horizonte para o contorno automático
O Auto-Contouring Suite inclui SPICE baseado em atlas, segmentação baseada em modelos e MIM Protégé AI. Os médicos podem escolher as suas ferramentas preferidas, que funcionam diretamente no espaço de trabalho de simulação, e tirar partido do poder da IA e da automatização para ajudar a reduzir o tempo necessário para a simulação e o planeamento.
Um novo horizonte para o contorno automático
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Sim. eficiente e consistente
Simulação eficiente e consistente
O Multimodality Simulation Workspace inclui caminhos de navegação que podem ser personalizados para cada instituição, ajudando a acomodar a diversidade de modalidades de tratamento e, simultaneamente, minimizando a complexidade dos processos de simulação e de planeamento. Além disso, com ferramentas que permitem aos médicos colaborar remotamente em tarefas clínicas específicas, pode melhorar a comunicação da equipa e simplificar o fluxo de trabalho.
Simulação eficiente e consistente
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Simulação eficiente e consistente
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Espaço único para multimodalidade
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Novo horizonte para o contorno automático
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Sim. eficiente e consistente
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Simulação eficiente e consistente
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O Multimodality Simulation Workspace é uma nova funcionalidade do módulo TumorLoc, parte do Pinnacle RTPS.
As informações dos pacientes são fictícias e servem apenas para fins de marketing. Não são representativas de dados reais dos pacientes
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