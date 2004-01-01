Solução centrada em tarefas e independente do fornecedor com navegação simples

O Multimodality Simulation Workspace pode ser iniciado de forma conveniente a partir de qualquer navegador da Web. A lista de pacientes moderna e baseada na Web inclui funções de pesquisa, ordenação e filtragem para simplificar a navegação e foi concebida para suportar vários locais de prática no mesmo painel. Num único portal, pode aceder a imagens e conjuntos de dados de modalidades de imagens, incluindo TC, RM, PET e TC espectral, independentemente do fornecedor.