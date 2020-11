iPatient Soluções Clínicas

O iPatient lhe fornece o que há de melhor no conceito de imagens centradas no paciente, com você no controle de importantes avanços no gerenciamento de dose de radiação e no fluxo de trabalho, projetados para tornar cada dia mais produtivo. O software Philips iPatient lhe ajuda a fazer tudo isso, e muito mais.