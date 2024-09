Azurion 7 B20/15 Sistema de terapia guiada por imagens de dois planos

O sistema Philips Azurion permite-lhe realizar uma vasta gama de procedimentos de intervenção de rotina e complexos com facilidade e confiança, com uma experiência de utilizador única. As capacidades avançadas integradas, com uma geometria inovadora do sistema, suportam um fluxo de trabalho melhorado, ajudando o utilizador a otimizar o desempenho do laboratório e a fornecer cuidados de saúde superiores aos pacientes.