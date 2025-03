MR 7700 Desempenho e precisão inovadora

Inovação revolucionária em imagens de 3,0T com o design singular do sistema de imagem MR 7700 da Philips, melhorado com gradientes XP e inteligência artificial (IA)*. Sistema criado devido à necessidade urgente de cumprir as expectativas clínicas atuais e para facilitar programas de investigação mais exigentes. O MR 7700 oferece alta precisão, potência e resistência para diagnósticos fiáveis para todos os pacientes. O sistema de eleição para imagens de difusão da mais alta qualidade e neurociência avançada. Aumente as capacidades de exame com a solução de imagens e espectroscopia de vários núcleos totalmente integrada para explorar novas vias clínicas sem sacrificar o fluxo de trabalho de imagens clínicas ou o conforto do paciente em imagens de abertura ampla. Mais? O MR 7700 promete uma excelente experiência a utilizadores e pacientes com equipamento médico de 3,0T bem concebido e de fácil utilização e fluxo de trabalho sem compromissos. Agora, os cientistas e os médicos podem agendar exames sem conflitos.